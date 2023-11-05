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Общество

Названы даты страшных магнитных бурь в ноябре

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В ноябре метеочувствительных людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, ждет серьезное испытание. Специалисты предупредили о череде магнитных бурь разной мощности.

Геомагнитная буря - это последствие солнечной активности. Поток частиц светила достигает магнитосферы Земли, усиливает ее поле, отклоняет его к полюсам.

У магнитных бурь пятиуровневая классификация, есть самые слабые, которые не оказывают влияния на Землю, и самые сильные, вызывающие помехи в радиосигналах и других устройствах.

По данным «Известий», серьезный геомагнитный шторм продлится до 15 ноября. Главные его пики придутся на 9-е и 10-е числа.

«Возмущения с переменной мощностью продолжатся вплоть до 14 ноября. Солнечная активность снизится до одного балла 15 ноября», - предупредили эксперты.

По предварительному прогнозу, геомагнитный шторм вероятен 19 и 20 ноября, один из сильнейших ожидается 23-го числа.

По словам врачей, от солнечных бурь страдают прежде всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, повышенным или пониженным артериальным давлением. Метеочувствительными признается 61% детей в возрасте до 5 лет.

«Людям старшего возраста, беременным и тем, кто имеет хронические патологии, необходимо следить за периодом возникновения магнитных бурь и соблюдать общие рекомендации. Лучше отказаться от употребления алкогольных напитков, жирной и острой пищи, поскольку эти продукты повышают уровень холестерина. Следует пополнить ежедневный рацион овощами и фруктами, соблюдать питьевой режим», - отметили специалисты.

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