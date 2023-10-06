Дома на улице Кулакова полностью отключили от водоснабжения

06.10.2023 | 08:50

Жители дома № 1 на улице Кулакова в Пензе остались без холодной и горячей воды. Ресурс отсутствует с понедельника, 2 октября.

На 21:00 5-го числа его горожанам так и не вернули.

О ЧП редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил местный житель Евгений. По его словам, воды нет не только в доме № 1, но и в нескольких других.

«По законодательству РФ водоснабжение нельзя отключать более чем на 4 часа единовременно. Несмотря на это, отключение на данный момент уже продолжается 88 часов», - пожаловался пензенец.

Местные жители много раз обращались в ресурсоснабжающую организацию, однако получали один ответ: произошла авария, ведутся работы по ее устранению.

«На перекрестке улиц Пушкина и Ставского 3 октября сделали раскоп, 4-го числа он был закопан, но водоснабжение тем не менее не было включено», - указал Евгений.

Он добавил, что в домах на улице Кулакова живут пенсионеры, маленькие дети. Многие семьи не в силах самостоятельно обеспечить себя водой.

Известно, что на 6 октября в Пензе намечено масштабное отключение холодной воды. Ресурс будет отсутствовать во многих районах, в том числе в центре города: на улицах Московской, Володарского, Кирова (от улицы Кураева вниз), Пушкина, Ставского, Бакунина, Урицкого, Некрасова, Плеханова, Гладкова, Кулакова и Суворова.