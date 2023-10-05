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Общество

Водоснабжение в почти половине Пензы отключат 6 октября

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В Пензе сроки отключения водоснабжения на сутки снова перенесли. Сначала подачу ресурса хотели перекрыть 5 октября, потом 10-го, а теперь снова передумали.

«В администрации Пензы прошло совещание с ООО «Горводоканал». Было принято решение во избежание срыва начала отопительного сезона сместить сроки отключения воды с 10 октября на 6 октября», - сообщили в мэрии в четверг, 5 октября.

Итак, новые сроки отсутствия воды - с 8:00 пятницы, 6 октября, до 8:00 субботы, 7 октября.

Воды не будет в центре: на ул. Московской, ул. Володарского, ул. Кирова - от Кураева (вниз), ул. Пушкина, ул. Ставского, ул. Бакунина, ул. Урицкого, ул. Некрасова, ул. Плеханова, ул. Гладкова, ул. Кулакова, ул. Суворова.

Без ресурса останется Заводской район: ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Германа Титова и проезд, ул. Беляева, ул. Леонова, ул. Циолковского, ул. Воровского, ул. Крупской, ул. Шмидта, ул. Ударная, ул. Комсомольская, ул. Докучаева, ул. Кулибина.

Отключат район Бугровки (со стороны ул. 8 Марта до ул. Средней), ул. 8 Марта, ул. Карпинского - нижняя часть (от ул. Громова до памятника Победы), пр. Победы - от памятника до ул. Серпуховской, ул. Фурманова, ул. Вяземского, ул. Островского, ул. Пугачева, ул. Толстого, ул. Малую Бугровку, ул. Некрасова, ул. Бекешскую, ул. Коммунистическую, ул. Ворошилова.

Также в зоне отключения районы Райки, Север, Южная Поляна, 610-й квартал, о. Пески, Шуист, Пенза-4, Пенза-3 (до Бакунинского моста), район автовокзала (ул. Луначарского, ул. Герцена, ул. Пролетарская, ул. Дзержинского, ул. Жемчужная и проезды).

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний. После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Выполнение данных работ позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в зимний период», - добавили в администрации Пензы.

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