Огненный вечер: в Пензе из отделения банка пошел дым

Вечером четверга, 5 октября, пензенцы сообщили об еще одном пожаре. По их словам, загорелось отделение банка на проспекте Строителей, 40.
Фотография с места появилась в Сети. На ней видно, как несколько человек стоят на крыльце. Внутри помещения - яркий свет, через открытые двери на улицу выходит дым.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, вызова по данному адресу не было.
Пензенцы прокомментировали произошедшее, вспомнив про пожар на 2-й Офицерской улице: «Что следующее?», «Вечерок сегодня огонь».
Ранее в Пензе в частном секторе загорелся дом. В результате сильное пламя охватило несколько зданий.
Очевидцы выкладывали в Сеть кадры, на которых видно, как огонь беспощадно уничтожает все, к чему прикасается.
Фото vk.com/sova_penza.
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