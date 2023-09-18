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Глас народа

Жительница ГПЗ обнаружила забор на местном пляже

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Жительница Пензы возмущена тем, что творится на пляже на ГПЗ, около ЖК «Сурская Ривьера». Об увиденном там горожанка сообщила в редакцию портала PenzaInform.ru.

«Вместо того чтобы облагородить набережную (как и было обещано людям во время строительства ЖК), нам устроили «привет из 90-х» с многочисленными платными беседками и шатром для распития алкоголя», - описала ситуацию девушка.

По ее словам, недавно на пляже и вовсе появился забор - им огородили «VIP-зону». «Это вообще как? Если я верно понимаю, согласно действующему законодательству огораживать береговую линию и препятствовать свободному доступу граждан к воде запрещено», - выразила недоумение пензячка.

На пляже при этом оставили место для бесплатного времяпрепровождения, куда люди могут прийти со своим мангалом и мебелью. Его обозначили табличкой на деревянном столбике.

«Место для отдыха среди кучи строительного мусора», - прокомментировала девушка.

Горожанка отметила, что сложившая ситуация многое говорит об отношении к жителям района и вызывает у нее шок.

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