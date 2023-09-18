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Глас народа

Пензячка нашла червей в охлажденной рыбе из магазина

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Пензячка прислала в редакцию «ПензаИнформ» кадры с неприятной находкой в охлажденной рыбе. По ее словам, она купила потрошенную треску в гипермаркете METRO на улице Звездной, 1, в Засечном.

«Дома при разделке внутри были обнаружены черви, похожие на аскариду. Люди, будьте осторожны и внимательны!» - предупредила Ольга И.

Женщина пожаловалась, что некачественные продукты стали все чаще появляться на полках магазинов.

«Просто сейчас что ни купишь, то испорчено, то этикетки переклеивают, то гнилое... И я о разных магазинах говорю. И все время молчу, выкидываю, назад не отношу. Но в этот раз! Это было слишком!» - рассказала Ольга.

После увиденного пензячка весь день не могла есть, ее тошнило. При этом рыбу в магазине приняли без проблем и вернули деньги.

«Забрали, не глядя даже в пакет. Как будто это было обычным делом. А вот куда эту рыбу потом положили - это вопрос... Возможно, снова в лоток с рыбой. Так как кроме этой девушки на стойке и кассира никто не был в курсе этой истории», - отметила покупательница.

Ранее другая горожанка нашла в магазине десерт с кишащими в нем червями. А в торговой точке на проспекте Строителей мышь с аппетитом угостилась арахисом на глазах у людей.

Фото Ольги И.

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