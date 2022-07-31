Жительница Пензы: Вид Московской уродуют новыми постройками

31.07.2022 | 12:36

Предприниматели продолжают уродовать вид улицы Московской своими постройками. Такое мнение высказала горожанка по имени Ангелина, обратившаяся в сетевое издание «ПензаИнформ».

«В центре Пензы, на главной улице, где глаз радуют сохранившиеся старинные здания, скоро появится очередной новодел. Когда это прекратится? Сколько можно искажать вид улицы общепитами! Скоро от нашей истории ничего не останется», - возмутилась женщина.

По ее мнению, к застройке и видоизменению Московской необходимо подходить с учетом требований разумности и целесообразности, а не только выгоды.

«Хотелось бы более бережного отношения к такому важному для всех горожан объекту», - подчеркнула Ангелина.

Этим летом пензенцев удивило и еще одно изменение - в буквальном смысле исчезли помещения бывшего магазина «Малыш» на Московской, 40. Под домом - зияющая пустота. Чем ее заполнят и каким будет внешний вид новодела - неизвестно.