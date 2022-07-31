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Глас народа

Жительница Пензы: Вид Московской уродуют новыми постройками

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Предприниматели продолжают уродовать вид улицы Московской своими постройками. Такое мнение высказала горожанка по имени Ангелина, обратившаяся в сетевое издание «ПензаИнформ».

«В центре Пензы, на главной улице, где глаз радуют сохранившиеся старинные здания, скоро появится очередной новодел. Когда это прекратится? Сколько можно искажать вид улицы общепитами! Скоро от нашей истории ничего не останется», - возмутилась женщина.

По ее мнению, к застройке и видоизменению Московской необходимо подходить с учетом требований разумности и целесообразности, а не только выгоды.

«Хотелось бы более бережного отношения к такому важному для всех горожан объекту», - подчеркнула Ангелина.

Этим летом пензенцев удивило и еще одно изменение - в буквальном смысле исчезли помещения бывшего магазина «Малыш» на Московской, 40. Под домом - зияющая пустота. Чем ее заполнят и каким будет внешний вид новодела - неизвестно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вот в Малышке жильцы вешаются поди от шума

Гость||

Проклятье дырявого козлоного гермафродита - вся Московская в провалах и руинах. То ли ещё будет.

Гость||

Ну а чего выхотите получить от несостоявшегося историка и ему подобных кадров?! Они не состоялись в своей профессии, вот и изгаляются над городом по своему недо разумению!

Гость||

Малышку лет много, а если сложится от такого ремонта?

Гость||

Не хило так взялись за Московскую!!! И главное ведь, все изменения только в худшую сторону. Никакого благоустройства, кроме стульев, привинченных к асфальту и мусорок между ними!

Гость||

Всю архитектуру Пензы изуродовали. Понастроили муровейников. Сети строить не нужно, а кв метр стоит бешеных денег. Готовы деньги ж..пой жрать, а на город глубоко насрать.

Гость||

СамокатоПаркинг)))

Гость||

Летняя площадка грузин-рыгаловки

Имя: Гость
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