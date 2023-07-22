Пензячка поделилась «жалким зрелищем» деревьев после обрезки

22.07.2023 | 17:30

В субботу, 22 июля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» вновь обратилась пензячка Юлия, которая в апреле подняла тему беспощадной обрезки деревьев в историческом центре - на улице Куйбышева.

«Все эти месяцы я наблюдала за тем, как будут развиваться ясени и липы, превращенные в обточенные карандаши. Большинство из них все же дало крону, пусть не столь роскошную, как в прошлые годы. Но есть и такие, которые представляют собой жалкое зрелище», - рассказала она.

Пензячка прислала снимки, где запечатлены растения с хилой зеленью. На некоторых стволах листьями покрылись всего несколько ветвей.

Юлия напомнила, что несколько могучих лип были попросту спилены. Теперь из пней пробивается зеленая поросль, что свидетельствует о могучих жизненных силах погубленных растений.

Кроме того, горожанка запечатлела погибшие после кронирования тополя на улице Тамбовской и Калинина.

«Я понимаю, что беспощадная обрезка была проведена из-за проводов. Но если так решать вопросы, скоро от взрослых деревьев ничего не останется. О каком озеленении может идти речь, если на газоны высадили чахлые саженцы. Те из них, которые выживут, превратятся в настоящие деревья, когда у нынешних школьников уже будут свои взрослые дети», - считает она.