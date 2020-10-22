Стало известно, когда закончат реконструкцию скверов в центре Пензы

Реконструкцию скверов Пензы должны завершить до 15 декабря. Именно эта дата обозначена в контракте с подрядчиком, отметил мэр Андрей Лузгин во время прямого эфира в соцсети Instagram в четверг, 22 октября.
Возможно, объекты сдадут гораздо раньше. Так, градоначальник отметил, что до 31 октября в скверах подключат освещение, закончат установку малых архитектурных форм и игровых элементов на детских площадках, озеленение, устранят недочеты.
В 2019 году три сквера в центре города попали в перечень общественных мест для рейтингового голосования, которое прошло 1 марта. По его итогам они заняли 5, 6 и 7-е места. Тогда же шла речь о том, что на разработку проектно-сметной документации на скверы Славы и «Копилка пословиц» в бюджете Пензы предусмотрено по 1,5 млн рублей, на сквер имени Пушкина - 1 млн.
Для прогулок зеленые зоны открылись ко Дню города. Специалисты продолжали работу по реконструкции. Так, в октябре в скверах появились лавочки и урны. Также запланирована высадка крупномеров.
Общая стоимость обновления трех скверов составила 112 млн рублей.
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А где там скверы увидели,сплошные каменные плацы.Где газоны,где цветники?Копилка пословиц вообще больше ни когда ни будет сквером ,там просто не осталось газонов,вообще.На Славы тоже всё изуродовали ,вместо цветника уродливый центральный газон,больше похожий на громадную могилу ,огромные каменные пространства и виселицы. Почему озеленением там занимается не Зелёное хозяйство ,а ООО Автодорога Недопёкиных или им мостов и дороги ул.40 лет Октября для распила мало??????Пока не поздно восстанавливайте там скверы ,нам нужны зелёные скверы,с деревьями,кустарниками,цветниками ,а не ваша грёбанная плитка с виселицами и бордюрами.