Стало известно, когда закончат реконструкцию скверов в центре Пензы

22.10.2020 | 14:40

Реконструкцию скверов Пензы должны завершить до 15 декабря. Именно эта дата обозначена в контракте с подрядчиком, отметил мэр Андрей Лузгин во время прямого эфира в соцсети Instagram в четверг, 22 октября.

Возможно, объекты сдадут гораздо раньше. Так, градоначальник отметил, что до 31 октября в скверах подключат освещение, закончат установку малых архитектурных форм и игровых элементов на детских площадках, озеленение, устранят недочеты.

В 2019 году три сквера в центре города попали в перечень общественных мест для рейтингового голосования, которое прошло 1 марта. По его итогам они заняли 5, 6 и 7-е места. Тогда же шла речь о том, что на разработку проектно-сметной документации на скверы Славы и «Копилка пословиц» в бюджете Пензы предусмотрено по 1,5 млн рублей, на сквер имени Пушкина - 1 млн.

Для прогулок зеленые зоны открылись ко Дню города. Специалисты продолжали работу по реконструкции. Так, в октябре в скверах появились лавочки и урны. Также запланирована высадка крупномеров.

Общая стоимость обновления трех скверов составила 112 млн рублей.