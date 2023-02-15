Пензенец пожаловался на «дискредитирующие» спички

15.02.2023 | 12:46

Жалоба на качество изделий спичечной фабрики «Победа», расположенной в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района, появилась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Житель области Владимир Р. высказал претензию: спички не зажигаются и не горят. Исправить положение, по его мнению, может лишь визит главы региона на предприятие.

Качество коробков не только ущемляет потребительские права автора, но и задевает его патриотические чувства. Плохо воспламеняющиеся спички, по его мнению, дискредитируют само название фабрики.

«Разве у нас такая ПОБЕДА?» - завершил он свое обращение.

Жалоба появилась в Сети в среду, 15 февраля, около 11:00. По состоянию на 13:00 ответ на нее не поступил.

Фото vk.com/ov_melnichenko.