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Глас народа

Пензенцы недовольны тем, что происходит с гирляндами на улицах

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К началу декабря Пензу должны украсить в Новому году. У горожан вызывает вопросы состояние гирлянд на улицах.

На некоторых улицах разноцветные лампочки не горят. «На перекрестке улиц Пушкина и Кулакова перестали гореть уличные гирлянды. Интересно, к 5 декабря их заменят?» - поинтересовалась пензячка на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 27 ноября.

К посту она приложила фотографии, подтверждающие ее слова.

Других горожан беспокоит как раз обновление гирлянд, точнее количество мусора, появлением которого этот процесс сопровождается.

«Коробки от лампочек раскиданы на протяжении всего моста. Стыдно, товарищи, должно быть за такое! Организацию, думаю, и так все знают», - написал горожанин в группе «Черный список Пенза» в субботу, 26 ноября.

Он тоже сопроводил свое сообщение снимками, на которых видно, что по Арбековскому путепроводу всюду разбросаны коробки от синих и красных светильников. Именно такие горят между столбами.

Пензу активно украшают к празднику. У торговых центров устанавливают елки, на площади Ленина монтируют главное новогоднее дерево.

Предприниматели должны придать праздничный вид зданиям до 5 декабря. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, ярмарок и рынков независимо от формы собственности нужно украсить фасады зданий, входные группы, оконные витрины, интерьеры торговых, обеденных залов и залов обслуживания с учетом новогодней и рождественской тематики.

Фото 1, 2 - Русланы Светлячок, фото 3, 4, 5 - vk.com/black_pnz.

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