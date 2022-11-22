Общество

В Пензе по традиции установят домик Деда Мороза

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Бизнес вырвался вперед - предприниматели в числе первых начали подготовку к Новому году. У торговых центров устанавливают елки. Одна уже появилась накануне, украшенное дерево напоминает о том, что скоро праздник.

В центре Пензы на площади Ленина приступили к монтажу главной искусственной красавицы. Она седьмой год будет радовать жителей и гостей города. Конструкцию, приобретенную еще в 2016-м, сотрудники муниципального предприятия могут собрать даже с закрытыми глазами.

«Сейчас у нас два яруса, получается, еще восемь», - рассказал главный энергетик МБУ «Пензавтодор» Андрей Ухватов.

«Я думаю, что за две недели мы управимся. На этой неделе будет смонтирован каркас, на следующей мы вставим веточки и нарядим ее. К 10 декабря, я думаю, у нас замигают гирлянды», - отметил заместитель руководителя МБУ «Пензавтодор» Андрей Денискин.

На площади установят инсталляцию «2023». Искусственные елки появятся и в других районах города, чтобы не только в центре было новогодняя атмосфера.

«Могилевский дворик, сквер Дружбы, улица Терновского», - уточнил Андрей Денискин.

Не забыли и о резиденции Деда Мороза. Детям подарят новогоднюю сказку с волшебством и чудесами.

«Расписание и время работы приемной Деда Мороза будет размещено на стене, можно почитать, выбрать удобное время и прийти с детьми, чтобы их порадовать», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Также в Пензу 12 декабря должен прибыть «Поезд Деда Мороза». Билеты на новогоднее шоу уже раскуплены.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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