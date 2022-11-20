Пензенцы пожаловались на «массовую заочную вакцинацию» от COVID

20.11.2022 | 11:30

В первые недели ноября в пензенских пабликах участились жалобы на лжевакцинацию от коронавируса. Горожане сообщают об уведомлениях о прививке, которую они не делали. Они приходят в личный кабинет на сайте госуслуг.

«Что это такое?! Теперь всем такое придет? Никакой вакцинации я не делала и не собиралась. Что за отмывание денег на госуровне?» - написала пензячка в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» 9 ноября.

Свой пост она проиллюстрировали скрином уведомления.

Множество комментаторов подтвердили, что также прошли лжевакцинацию.

«В Пензе началась массовая заочная вакцинация от ковид? Мне пришло сообщение с госуслуг, что я вакцинировался! Удивившись, я рассказал коллегам на работе об этом. Оказалось, что я не один такой счастливчик, еще двоим коллегам из нашего офиса пришли сообщения о вакцинации. Получается, что из семи человек заочно вакцинировали трех. Это 42%, не похоже на случайность. Кто-то осваивает бюджет Пензы? Что происходит?» - задал вопрос подписчик Telegram-канала «Пенза Новости» 18 ноября.

В комментариях горожане написали, что столкнулись с таким же сюрпризом.

«Да много кому приходит. Мне тоже такое приходило. Вакцину же надо куда-то девать. Так что прививают за нас и без нас», - высказался пользователь.

Многие вспомнили объяснение регионального минздрава: причина уведомлений об иммунизации от коронавируса – технический сбой. Он наблюдается с лета.

На сообщения отреагировал сотрудник областного министерства здравоохранения. Он посоветовал обратиться по поводу нарушения в администрацию поликлиники, где «сделали» прививку. После соответствующего заявления запись о вакцинации должны удалить.

На сайте стопкоронавирус.рф данные об иммунизации пензенцев от коронавируса в последний раз обновлялись 12 августа. Согласно им, и первым, и вторым компонентом привились 1 млн 109 тыс. жителей области, то есть более 90% населения. Коллективный иммунитет составлял 22,2%.