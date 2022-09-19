Осужденный пензенец оказался на стройке в Москве без денег

19.09.2022 | 16:22

Пензенский осужденный Сергей З. рассказал о том, что с ним произошло после того, как он написал ходатайство о переводе на принудительные работы и попал на стройку в Москве.

Ранее сообщалось, что в законодательство РФ внесли поправку, согласно которой занятым в исправительных работах заключенным разрешается условно-досрочное освобождение. Рассматривается вопрос привлечения их в качестве рабочей силы на стройки.

Сергей З. откликнулся на эту новость и рассказал под постом сетевого издания «ПензаИнформ» в соцсети «ВКонтакте» о проблемах, которые вызвало его решение отправиться на строительство.

«В 2020 году был осужден и приговорен к 4 годам колонии строгого режима. По истечении половины срока написал ходатайство на 80-ю статью, то есть на принудительные работы. По итогу суд прошел, и из Пензы меня отправили в Зеленоград (это Московская область). По приезде написал заявление и встал на довольствие, так как средств к существованию нет и родственников в Москве и Московской области нет, помочь некому», - поведал мужчина.

Из Зеленограда пензенца перевели в Москву. Там он оказался в общежитии УФИЦ (то есть участка, функционирующего в режиме исправительного центра - Прим. ред.) и узнал, что люди живут в нем за свой счет, покупают продукты, готовят.

«Но здесь есть некоторое количество человек, у которых нет денег хотя бы что-то купить покушать. Работаем с 5 сентября, отработали две недели, обещали аванс, но так и не рассчитали. Аванс, сказали, будет 30 сентября», - продолжил Сергей.

Мужчина не знает, на что ему жить до этого времени, администрация «разводит руками и никак не помогает».

Также пензенец рассказал, что условия проживания в общежитии плохие. В комнатах множество тараканов, а здание он назвал «картонным».

«Нет даже централизованного отопления, только электрообогреватель. Из всего этого делаем вывод, что администрация подталкивает осужденных на новые преступления, чтобы хоть как-то здесь выжить», - заключил Сергей.