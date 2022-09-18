В России оценили решение привлечь осужденных на стройки

18.09.2022 | 13:25

Привлечение осужденных к работе на стройках может сократить риски преступности в России. Такую оценку дала руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, передает РИА Новости.

Авдеева считает, что использование осужденных в качестве рабочей силы поможет вырвать их из криминальной среды и сократить риски рецидивной преступности. Кроме того, это создаст новый конкурентный и более мотивированный по сравнению с мигрантами поток рабочих.

Эксперт высказала мнение, что осужденных стоит привлекать к работе и в других областях. «Например, в сельском хозяйстве, переработке мусора, швейном производстве, лесной и добывающей отрасли, а также на работах на отдаленных территориях Дальнего Востока и Арктической зоны», - добавила Авдеева.

Ранее в сентябре вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство рассматривает возможность дать работу на стройках осужденным по нетяжелым экономическим статьям. Он напомнил, что в Минюст была внесена законодательная поправка, позволяющая занятым в исправительных работах заключенным получить условно-досрочное освобождение.