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В стране и мире

В России оценили решение привлечь осужденных на стройки

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Привлечение осужденных к работе на стройках может сократить риски преступности в России. Такую оценку дала руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, передает РИА Новости.

Авдеева считает, что использование осужденных в качестве рабочей силы поможет вырвать их из криминальной среды и сократить риски рецидивной преступности. Кроме того, это создаст новый конкурентный и более мотивированный по сравнению с мигрантами поток рабочих.

Эксперт высказала мнение, что осужденных стоит привлекать к работе и в других областях. «Например, в сельском хозяйстве, переработке мусора, швейном производстве, лесной и добывающей отрасли, а также на работах на отдаленных территориях Дальнего Востока и Арктической зоны», - добавила Авдеева.

Ранее в сентябре вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство рассматривает возможность дать работу на стройках осужденным по нетяжелым экономическим статьям. Он напомнил, что в Минюст была внесена законодательная поправка, позволяющая занятым в исправительных работах заключенным получить условно-досрочное освобождение.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Так-то любое городское строительство всегда сопряженно с не особо чистыми на руку людьми, просто их станет больше на 1 кв.метр. Главный вопрос жмуриков в бетоне после не будут?

Гость||

На кладбище отправлять надо, траву косить и убирать , все заросшее

Гость||

Не, но надо как-то выкручиваться, рук мастеровых не хватает, демографические ямы виноваты. Хотя чиновников море, а что если их ещё направить на стройки, в цеха и фабрики, это какой экономический эффект будет, а?

Гость||

Стройки в основном у сильных мира сего, зп будет платить гос-во, потом и пенсию. Все шикарно!

Гость||

Лишь бы не платить. Готовы пигмеев из африки завести.

Гость||

Чиновников сократить и направить на народные стройки.

Гость||

Гость писал(a):

На кладбище отправлять надо, траву косить и убирать , все заросшее
по началу подумал что вы предлагаете не косить траву а удобрять почву

Гость||

Гость писал(a):

Лишь бы не платить. Готовы пигмеев из африки завести
да идет тенденция ты дай, работай а тебе ничего в замен, типа за долги, грехи итп, но этот метод дает всегда сбой и все рухнет в одночасье

Гость||

Не, ну супу, котлету с вермишелью и компот найдут, а так да, на голом энтузиазме будут домушки возводить.

Гость||

а где губернатор?


Имя: Гость
Комментарий:

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