Из-за ремонта переезда на Аустрина образовался двухкилометровый затор

Утром в понедельник, 29 августа, жители Бессоновки, привыкшие к транспортным заторам, столкнулись с очередной неприятностью: из-за ремонта переезда на улице Аустрина водители простояли в пробках дольше обычного.
В ночь с субботы на воскресенье движение по участку было закрыто, автомобилистам предлагалась временная схема. Затем проезд частично открыли, заузив полосы. Работы на объекте продолжаются.
«Две легковые машины разъезжаются, если едет грузовик - уже нет, все ждут. Пробка от Бессоновки до переезда 2,5 километра», - рассказал один из водителей сетевому изданию «ПензаИнформ».
Помимо переустройства железнодорожного переезда в районе мясоперерабатывающего завода, на улице Аустрина расширят 900 метров дороги.
К реконструкции приступили сразу, как только участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки передали из городского ведения Министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
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