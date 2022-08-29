Из-за ремонта переезда на Аустрина образовался двухкилометровый затор

29.08.2022 | 10:53

Утром в понедельник, 29 августа, жители Бессоновки, привыкшие к транспортным заторам, столкнулись с очередной неприятностью: из-за ремонта переезда на улице Аустрина водители простояли в пробках дольше обычного.

В ночь с субботы на воскресенье движение по участку было закрыто, автомобилистам предлагалась временная схема. Затем проезд частично открыли, заузив полосы. Работы на объекте продолжаются.

«Две легковые машины разъезжаются, если едет грузовик - уже нет, все ждут. Пробка от Бессоновки до переезда 2,5 километра», - рассказал один из водителей сетевому изданию «ПензаИнформ».

Помимо переустройства железнодорожного переезда в районе мясоперерабатывающего завода, на улице Аустрина расширят 900 метров дороги.

К реконструкции приступили сразу, как только участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки передали из городского ведения Министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.