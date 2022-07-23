Жительница Пензы пожаловалась на недействующую «Кукушку»

23.07.2022 | 14:12

Утром в субботу, 22 июля, на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось обращение жительницы Пензы.

«В сквере не работают часы с кукушкой: дверцы не открываются, кукушка не вылетает. Очень любим эту местную достопримечательность и желаем, чтобы скорее восстановили работу часов», - написала горожанка.

На 13:45 ответ на ее жалобу еще не поступил.

Часы «Кукушка» - самые любимые у горожан. Поломки случались и раньше. Так, весной 2019-го механическая птица несколько дней молчала, а когда выглянула из домика, стала куковать в неурочное время. Чтобы вернуть птицу в режим, пришлось вызывать мастера из Сердобска: там когда-то выпускали знаменитые часы с кукушкой и еще остались специалисты, умеющие чинить такие механизмы.

В 2021 году башенную конструкцию вновь пришлось ремонтировать: стрелки на циферблате стали отставать, и это заметили горожане. 4 апреля их отладили специалисты МУП «Зеленое хозяйство».