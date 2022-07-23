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Глас народа

Жительница Пензы пожаловалась на недействующую «Кукушку»

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Утром в субботу, 22 июля, на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось обращение жительницы Пензы.

«В сквере не работают часы с кукушкой: дверцы не открываются, кукушка не вылетает. Очень любим эту местную достопримечательность и желаем, чтобы скорее восстановили работу часов», - написала горожанка.

На 13:45 ответ на ее жалобу еще не поступил.

Часы «Кукушка» - самые любимые у горожан. Поломки случались и раньше. Так, весной 2019-го механическая птица несколько дней молчала, а когда выглянула из домика, стала куковать в неурочное время. Чтобы вернуть птицу в режим, пришлось вызывать мастера из Сердобска: там когда-то выпускали знаменитые часы с кукушкой и еще остались специалисты, умеющие чинить такие механизмы.

В 2021 году башенную конструкцию вновь пришлось ремонтировать: стрелки на циферблате стали отставать, и это заметили горожане. 4 апреля их отладили специалисты МУП «Зеленое хозяйство».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Часы «Кукушка» - самые любимые у горожан.
Как и старые часы на фасаде здания гостиницы вокзала станции Пенза-1. Но их отняли у пензенцев. Воткнули тупо 2 стрелки и вот вам "часы". Позорище. Сделайте нормальные часы!

Гость||

Данные часы Кукушка были сделаны на Государственном Сердобском часовом заводе № 5 / "Маяк и они же занимались обслуживанием данной достопримечательности Пензенской области до 2004 года , когда при губернаторе Бочкареве СЧЗ Маяк убили и уничтожили окончательно.

Гость||

Гость писал(a):

Данные часы Кукушка были сделаны на Государственном Сердобском часовом заводе № 5 / "Маяк и они же занимались обслуживанием данной достопримечательности Пензенской области до 2004 года , когда при губернаторе Бочкареве СЧЗ Маяк убили и уничтожили окончательно.
Ну убили предприятие. А мастера где?

Имя: Гость
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