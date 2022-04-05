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Глас народа

Пензячка попросила убрать «археологов» с Олимпийской аллеи

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Жительница Пензы обратила внимание на незаконную деятельность в районе Олимпийской аллеи. Она запечатлела на видео молодых людей, которые с фонариками копались рядом со скамейкой.

Вечером в понедельник, 4 апреля, ролик выложили в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».

«Центральная дорожка. Впереди гуляют дети. Сбоку прям в лавочке роются «археологи», - пояснила женщина за кадром.

В тексте публикации она подчеркнула, что проблема назревала очень давно. По ее словам, земля под всеми деревьями на аллее перерыта.

«Засилье наркоманов на Олимпийской аллее перешло все допустимые границы. Молодой человек на стреме сказал, что «меня запомнил». А другой, что «нечего тут ходить» и что «съемка без разрешения вообще-то запрещена законом». На прошлой неделе мне обещали голову оторвать, если еще раз мимо пройду», - поделилась горожанка.

Она обратилась к руководству города и области с просьбой решить проблему.

«Это место массового скопления людей! Здесь дети!» - подчеркнула она и потребовала подумать о безопасности.

«Все верно! Они никого не стесняются и не боятся. Осенью муж вел ребенка в Спутник, два парня по земле ползали, кусты обшаривали, плевать им на свидетелей. Через полтора часа шли обратно - они все корячатся! Администрация парка так любит говорить о безопасности отдыхающих, но почему-то подлесок рубить и клещей травить они дважды в год не забывают, а о том, чтобы избавить горожан от вида этих, абсолютно не заботятся», - поддержала ее еще одна жительница города.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Может это не "археологи",а "грибники"?

Гость||

Пусть лазают, санитары города, я вообще люблю наркоманов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

роются «археологи»
А может это собачники какашки убирают за своими питомцами?

Гость||

Гость писал(a):

Может это не "археологи",а "грибники"?
В Telegram ты есть? Там везде запрещённые вещества предлагают купить и поработать курьером. Но! Такую рекламу можно даже увидеть на 11 канале. Я увидел в одном репортаже стену дома а там данные по которым я вышел на того то ищет курьеров для противоправной деятельности. И этот репортаж как минимум несколько раз сутки был в эфире. Я написал в 11 канал. Мне ничего не ответили. Сюжет с незатёртыми данными так и лежит на ПензаИнформ и даже в убогом качестве видео можно разобрать данные.

Гость||

У меня дядяй был нарком взвода, тоже лазил какая разница

Гость||

Они что прям по деревьям лазиют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«съемка без разрешения вообще-то запрещена законом»
Фантазии наркоманов.

Гость||

А почему никто и ни разу не вызвал полицию на место? Позвонили бы 112.

Гость||

Не трогате норкоманов это добрые лесные великаны

Гость||

Вы лучше снег и лёд уберите с этой аллеи,а то все ноги можно переломать?Почему арендодатели велосипедов,самокатов и роликов не убирают аллею???Летом они стригут купоны,так пусть и зимой сделают что-нибудь для людей...

Гость||

И еще. Почему повдоль аллеи нет ни одной кофе-машины? Я не говору уже о рюмочных, пирожковых. Непорядок!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Администрация парка так любит говорить о безопасности отдыхающих, но почему-то подлесок рубить и клещей травить они дважды в год не забывают, а о том, чтобы избавить горожан от вида этих, абсолютно не заботятся», - поддержала ее еще одна жительница города.
Во-первых, сами горожане игнорируют этих "археологов". Патрули полиции и Росгваридии натыкаются на этих персонажей в большинстве случаев случайно. Мимо проходят или проезжают, а там "археологические поиски". Во-вторых, напрягите память. Главным аргументом варварской вырубки подлеска было засилье наркоманов и эксбиционистов. И они никуда не исчезли. Все персонажи на месте. А вот подлесок "облагорожен" под общий одобрямс. Как и в целом лёгкие города - парк Белинского.

Гость||

Гость писал(a):

И они никуда не исчезли. Все персонажи на месте.
И это хорошо. Стали гораздо более заметны. Что и отмечено в данной статье.

Гость||

Позвони по 112 и наживи себе проблему.Замучают потом,устанешь объясняться.

Гость||

Гость писал(a):

И это хорошо. Стали гораздо более заметны. Что и отмечено в данной статье.
В данной статье речь об Олимпийской аллее и на видео видно что рылись прямо в лавочке на ней. А уничтожение подлеска - ничем необоснованное варварство и пример некомпетентности.

Имя: Гость
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