Пензячка попросила убрать «археологов» с Олимпийской аллеи

05.04.2022 | 08:36

Жительница Пензы обратила внимание на незаконную деятельность в районе Олимпийской аллеи. Она запечатлела на видео молодых людей, которые с фонариками копались рядом со скамейкой.

Вечером в понедельник, 4 апреля, ролик выложили в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».

«Центральная дорожка. Впереди гуляют дети. Сбоку прям в лавочке роются «археологи», - пояснила женщина за кадром.

В тексте публикации она подчеркнула, что проблема назревала очень давно. По ее словам, земля под всеми деревьями на аллее перерыта.

«Засилье наркоманов на Олимпийской аллее перешло все допустимые границы. Молодой человек на стреме сказал, что «меня запомнил». А другой, что «нечего тут ходить» и что «съемка без разрешения вообще-то запрещена законом». На прошлой неделе мне обещали голову оторвать, если еще раз мимо пройду», - поделилась горожанка.

Она обратилась к руководству города и области с просьбой решить проблему.

«Это место массового скопления людей! Здесь дети!» - подчеркнула она и потребовала подумать о безопасности.

«Все верно! Они никого не стесняются и не боятся. Осенью муж вел ребенка в Спутник, два парня по земле ползали, кусты обшаривали, плевать им на свидетелей. Через полтора часа шли обратно - они все корячатся! Администрация парка так любит говорить о безопасности отдыхающих, но почему-то подлесок рубить и клещей травить они дважды в год не забывают, а о том, чтобы избавить горожан от вида этих, абсолютно не заботятся», - поддержала ее еще одна жительница города.