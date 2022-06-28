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Глас народа

В черте Пензы лось забрел на участок к дачнику

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В Пензе продолжаются встречи горожан с дикими животными. Очередной снимок появился в группе в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 27 июня. На нем запечатлен лось, настороженно выглядывающий из-за кустов на обихоженном участке.

«Уже по дачам бегают, как у себя по лесу. Того и гляди всю картошку сожрут. Дача у ручья Безымянный!» - написал автор снимка.

Ряд комментаторов предположили, что участившиеся случаи появления диких копытных в областном центре связано с урбанизацией.

«Сколько леса вырубили, а они кушать тоже хотят, вот и идут где, возможно, их накормят или сами еду найдут. Одни авто и бетонные коробки кругом, им места для существования не осталось», «Мы для них тоже лишние», «Жалко их, бедняг... Не от хорошего они в люди выходят», - написали пользователи Сети.

В последнее время случаи появления диких копытных в городе стали необычайно частыми.

В конце мая копытное неожиданно выпрыгнуло на дорогу - дублер Окружной. Из-за темноты не было понятно, лось это или олень. 30 мая пензенец запечатлел двух лосей, стоявших у лесополосы на Окружной улице у автозаправки «Лукойл».

21 июня сохатый пробежал в потоке машин по улице Луначарского. На Долгорукова в тот же день едва не произошло столкновение: лось не уступил дорогу водителю и перепрыгнул через автомобиль.

Поздним вечером 15 июня на Бауманском путепроводе на проезжую часть выскочила косуля, чудом не попав под колеса автомобиля. Еще одну горожане поймали ранним утром 26 июня на улице Лозицкой - косуля металась вдоль забора рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен». Животное вывели за территорию.

Фото vk.com/sova_penza

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Гость||

Это мой лось. Кто вам его разрешил фотографировать и выкладывать фото?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вот и идут где, возможно, их накормят или сами еду найдут.
Что такое есть у человека, чем питается лось? Про соль не пишите.

Гость||

Шулюм отличный из этого лося был.

Гость||

Это выпущенные на волю зареченские лоси, они не могут уже жить без людей, верните их назад в заречный.

Гость||

Гость писал(a):

Шулюм отличный из этого лося был.
а из тебя только говна кусок и получился

Имя: Гость
Комментарий:

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