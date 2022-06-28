В черте Пензы лось забрел на участок к дачнику

28.06.2022 | 12:47

В Пензе продолжаются встречи горожан с дикими животными. Очередной снимок появился в группе в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 27 июня. На нем запечатлен лось, настороженно выглядывающий из-за кустов на обихоженном участке.

«Уже по дачам бегают, как у себя по лесу. Того и гляди всю картошку сожрут. Дача у ручья Безымянный!» - написал автор снимка.

Ряд комментаторов предположили, что участившиеся случаи появления диких копытных в областном центре связано с урбанизацией.

«Сколько леса вырубили, а они кушать тоже хотят, вот и идут где, возможно, их накормят или сами еду найдут. Одни авто и бетонные коробки кругом, им места для существования не осталось», «Мы для них тоже лишние», «Жалко их, бедняг... Не от хорошего они в люди выходят», - написали пользователи Сети.

В последнее время случаи появления диких копытных в городе стали необычайно частыми.

В конце мая копытное неожиданно выпрыгнуло на дорогу - дублер Окружной. Из-за темноты не было понятно, лось это или олень. 30 мая пензенец запечатлел двух лосей, стоявших у лесополосы на Окружной улице у автозаправки «Лукойл».

21 июня сохатый пробежал в потоке машин по улице Луначарского. На Долгорукова в тот же день едва не произошло столкновение: лось не уступил дорогу водителю и перепрыгнул через автомобиль.

Поздним вечером 15 июня на Бауманском путепроводе на проезжую часть выскочила косуля, чудом не попав под колеса автомобиля. Еще одну горожане поймали ранним утром 26 июня на улице Лозицкой - косуля металась вдоль забора рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен». Животное вывели за территорию.

Фото vk.com/sova_penza