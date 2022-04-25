Им нужны деньги: пензенцы обсудили пасхальные обычаи детей

25.04.2022 | 12:41

В социальной сети «ВКонтакте» пензенцы обсуждают обычай, бытующий у детей, в Пасху ходить по домам и просить подарки.

В основном взрослые кладут в пакет ребятам яйца, печенье, конфеты, куличи.

Однако не во всех случаях с дарами обращаются должным образом. Так, горожанка Юлия опубликовала в группе Пенза live снимки, сделанные у дома на улице Бородина. Женщина запечатлела разорванный пакет, в котором лежит около десятка разбитых крашеных яиц.

«Уважаемые родители, объясняйте своим детям, что так делать нельзя. Дети прошлись по квартирам, вышли и выкинули пакет», - написала Юлия.

Возмущение пензячки разделили многие пользователи.

«И я ребенком была, тоже ходила на Пасху. На Рождество. Но я берегла каждое яичко. Дома разбирали. Если были треснуты, то все уходило в салат, на пирожки, на окрошку. А тут такое», «Просто родители не привили детям ценности. Даже если пакет порвался, можно было собрать то, что цело, а что разбилось птицам отдать или скотине какой», - посетовали комментаторы.

Некоторые горожане не понимают смысла этого пасхального обычая и не имеют привычку открывать дверь таким визитерам.

«В подавляющем большинстве регионов России нет такой традиции. Насколько мне известно, это пошло от цыган, которые не держали хозяйство, не работали, и, соответственно, детям особо есть нечего было. Современным детям это все зачем? От нелепых языческих традиций уже давно пора избавляться», «Что это за обычай такой появился: ходить по квартирам, собирать или выпрашивать? Что он прививает детям? Почему родители разрешают свои детям ходить по квартирам? Христосуются, протягивая (даря) яйцо, и получая другое взамен. А не таскаясь с пакетами по этажам и подъездах», - высказали точку зрения пользователи.

Многие пензенцы ценят традицию, но понимают, что современным детям неинтересны яйца, поэтому отдают им печенье или конфеты. Некоторые думают, что юных горожан даже это не привлекает и они хотят деньги.

«Традиция на Пасху - давать красивое крашеное яичко, а нынешние дети ждут, когда им дадут вместо яичка денежку. Поэтому традиции остаются только в деревнях и селах», «Отлично помню детство, конец 80-х и 90-е. С соседнего двора компания детей приходили в наш дом, ходили по квартирам. Потом я многократно видела в окно, как они друг друга обстреливали крашеными яйцами и других детей, куличи так же выбрасывали посреди улицы и топтали. Им нужны только деньги и конфеты. Сейчас ничего не изменилось в таком отношении», - отметили участники обсуждения.

На мусор, оставленный придерживающимися пасхальных обычаев детьми, пожаловались и другие комментаторы.

«У нас во дворе «бойню» такими яйцами мальчишки устроили. Неприятное зрелище», «У нас так же: оставили пакет в подъезде. Конфеты съели, фантики и яйца оставили на первом этаже на лестнице», - написали горожане.

Фото Юлии Башариной, vk.com/penza_live.