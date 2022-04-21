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Глас народа

В Пензе водители сравнили центральные дороги с решетом

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Водители Пензы в чате мессенджера Viber обсудили автомобиль, попавший в ДТП на улице Суворова.

Фото появилось в чате в четверг, 21 апреля, в 11:27. На снимке запечатлена машина с логотипом такси, правое переднее колесо которой угодило в глубокую яму, оказавшую посреди проезжей части. Рядом лежит щит, который предупреждал о дефекте.

Автор фото отметил, что оно сделано на перекрестке с улицей Плеханова.

По словам участников обсуждения, в настоящий момент при передвижении по улице Суворова надо быть внимательными. Дорога разбита, особенно возле люков.

«Не только Суворова. Ремонт дорог. На проспекте Победы тоже, знаки везде стоят, не надо лететь», - написал пользователь.

Проспект Победы 20 апреля действительно фигурировал в «сводке» автомобилистов. Вечером там в дорожном полотне появился провал, из-за которого образовалась пробка.

«Запоминать надо все дыры в дороге», - посоветовал участник чата. «Памяти не хватит. У нас весь город как решето», - возразил другой.

Фото 1 invite.viber.com, Чат водителей Пензы, фото 2 vk.com/sova_penza.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

самые качественные и безопасные дороги за то чинуши говорят))) и денег на них выделено было миллиарды, а дорог как не было, так и нет, даже на центральных улицах(((

Гость||

Дурачок пишит опять...

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит опять..
писать сначала научись, а потом комментируй пишИт... грамотей

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.04.2022 16:50|

Дурачок пишит опять...

местный грамотный чиновник комментирует???

Гость||

Это ната бомбила?

Гость||

Гость писал(а):

Это ната бомбила?

Я Ната - я не бомбила.

Гость||

Гость писал(a):

Это ната бомбила?

Я Ната - я не бомбила.

Ната - ацтой, Раша рулит!

Гость||

Я сёня ездил, не ездил, а ЕЗДИЛ, ну, типа, нормально ездил, не как эти стоят, как руль первый раз увидели. Ну, нормально, вроде! Ну, есть какие-то выщерблены, но не критично

Гость||

Это ВСУ бомбит пензенские дороги американскими бомбами. Инфа - сотка))

Гость||

Да область вымирает,города разваливаются а чинуш с пропагандой и депутатами миллиардерами все больше и больше?ВВП что народ такой бедный?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит опять...
Поздравляю тебя с такой замечательной возможностью, дурачок, пиши ещё.

Имя: Гость
Комментарий:

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