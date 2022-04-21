В Пензе водители сравнили центральные дороги с решетом

21.04.2022 | 16:25

Водители Пензы в чате мессенджера Viber обсудили автомобиль, попавший в ДТП на улице Суворова.

Фото появилось в чате в четверг, 21 апреля, в 11:27. На снимке запечатлена машина с логотипом такси, правое переднее колесо которой угодило в глубокую яму, оказавшую посреди проезжей части. Рядом лежит щит, который предупреждал о дефекте.

Автор фото отметил, что оно сделано на перекрестке с улицей Плеханова.

По словам участников обсуждения, в настоящий момент при передвижении по улице Суворова надо быть внимательными. Дорога разбита, особенно возле люков.

«Не только Суворова. Ремонт дорог. На проспекте Победы тоже, знаки везде стоят, не надо лететь», - написал пользователь.

Проспект Победы 20 апреля действительно фигурировал в «сводке» автомобилистов. Вечером там в дорожном полотне появился провал, из-за которого образовалась пробка.

«Запоминать надо все дыры в дороге», - посоветовал участник чата. «Памяти не хватит. У нас весь город как решето», - возразил другой.

Фото 1 invite.viber.com, Чат водителей Пензы, фото 2 vk.com/sova_penza.