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Глас народа

Пещерные люди: пензенцы обсудили «художников» на Фонтанной площади

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Пользователь Иван поделился с подписчиками группы «Пенза live» снимком, сделанным на Фонтанной площади. В объектив камеры попал молодой человек, наносящий надпись на белую конструкцию качелей.

Рядом стоит девушка, наблюдающая за процессом.

«И зачем?» - задал вопрос автор поста.

Публикация привлекла внимание подписчиков, на 9:50 среды, 20 апреля, они оставили под ней более 160 комментариев.

Большинство горожан осудили действия молодых людей.

«Хотят жить как в Европе, а ведут себя как жители Сомали», «Пещерные люди», «Люди стараются навести красоту для кого, для нас же. А вот такие как раз и портят, расписывают, ломают, гадят... Я не понимаю, для чего это нужно», «Все площадки в этих каракалях, пора за это наказание придумывать, замечен - штраф, чтоб неповадно было. Вроде и на фото не дети, а мозгов нет», - высказались участники обсуждения.

Некоторые пензенцы отметили, что подростки всегда портили малые архитектурные формы, стены в общественных местах.

«Всегда так было. Раньше подъезды расписывали. Сейчас где молодежь тусит, там и наскальные росписи оставляет», «Рассказывайте, кто сколько парт в школах, универах так (а то и похуже) размалевал. Так было, так есть и так будет», - поделились они мнениями.

Прокомментировавшая пост пензячка предложила свой способ наказания для молодых жителей областного центра, увлекающихся подобным «искусством».

«Если молодой человек тянется к творчеству, краску и кисть в руки и пусть занимается бесплатным творчеством в виде закрашивания этих «художеств». Да и рядом найдутся объекты, требующие внимания. Бесплатные работы на благо нашего города, его благоустройства пойдут на пользу всем «художникам», - написала она.

Конструкции качелей на Фонтанной площади регулярно становятся своеобразным листом бумаги для отдыхающих подростков. Хулиганов не отпугивает установленное видеонаблюдение. Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» убирают надписи при помощи наждачки, закрашивают. Однако рисунки, буквы и номера телефонов появляются на белом полотне снова и снова.

Фото Ивана Пчелкина, vk.com/penza_live.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Патрулировать нужно! и штрафовать!

Гость||

Патрулировать? Ну тогда практически на каждую лавочку надо посадить по ППС нику

Гость||

Так то у вас там вообще весь город в говне, если что.

Гость||

Гость писал(a):

Патрулировать? Ну тогда практически на каждую лавочку надо посадить по ППС нику
А у вас количество ППС-ников еще пока не превышает количество лавочек? Или они не для этого?

Гость||

Гость писал(a):

Так то у вас там вообще весь город в говне
Тебя как в децтве в ём топили, недотопили, до сих пор оно везде мерещится?

Гость||

Гость писал(a):

Так то у вас там вообще весь город в говне

Тебя как в децтве в ём топили, недотопили, до сих пор оно везде мерещится?

У меня для тебя плохие новости. Ты настолько привык к говну, что даже не замечаешь его вокруг себя. Не благодари.

Гость||

Белые конструкции качелей как на корове седло: они закрывают зелёный уголок природы.

Имя: Гость
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