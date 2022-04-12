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Глас народа

В Пензе начал проваливаться новый асфальт на ул. Урицкого

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Во вторник, 12 апреля, участник группы пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о проседающем асфальтовом покрытии на улице Урицкого.

По словам пользователя, дефект рядом с офисом компании «Биония» с каждым днем становится все больше. «Будьте осторожны», - призвал он водителей.

К посту прикреплен снимок участка улицы, где можно увидеть просевшее покрытие.

Улицу Урицкого закончили ремонтировать в сентябре 2021 года. Подрядчики провели фрезерование, заменили бортовой камень, обустроили канализационные люки, отремонтировали тротуары, уложили выравнивающий слой и слой усиления щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Это не первый случай в Пензе, когда новый асфальт на проезжей части начинает проваливаться. Аналогичная ситуация сложилась на Окружной в августе 2020 года. Тогда автомобилисты тоже обратили внимание на дефекты в покрытии, укладывать которое закончили менее месяца назад.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость||

Пенза - одна сплошная яма

Гость||

Вы скоро там все провалитесь

Гость||

Там явная карстовая полость под дорогой. Судя по всему, пока какая-нибудь машина туда не провалится с человеческими жертвами - никто и не почешется. А потом все городские чиновники будут делать страдальческие лица и удивляться "ну как же так, всё же было нормально?"

Вообще - надо всем чиновникам вместо мерседесов и личных водителей выдать роботизированные УАЗики, которые будут тупо ехать по прямой, не объезжая ямы. Авось тогда начнут чесаться...

Гость||

На Урицкого таких мест полно. Исправлять будут по гарантии или налогоплательщики скинуться как обычно?

Гость||

Пару тысяч глупомордых без масок оштрафуют и заделают. Сейчас 95% без масок по магазинам шатаются - хватай, не хочу.

Гость||

Губернатор пусть еще разок прокатится с чинушами, покритикует, поболтают... может хоть щебенкой засыпят - у нас ведь это единственный метод ремонта того, что раньше называлось дорогами...

Гость||

это всё мелочи. главное чтобы мир не был однополярным.

Гость||

Гость писал(a):

это всё мелочи. главное чтобы мир не был однополярным
согласен. совсем достала эта однополярность - житья нет!

Имя: Гость
Комментарий:

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