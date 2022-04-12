В Пензе начал проваливаться новый асфальт на ул. Урицкого

12.04.2022 | 10:11

Во вторник, 12 апреля, участник группы пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о проседающем асфальтовом покрытии на улице Урицкого.

По словам пользователя, дефект рядом с офисом компании «Биония» с каждым днем становится все больше. «Будьте осторожны», - призвал он водителей.

К посту прикреплен снимок участка улицы, где можно увидеть просевшее покрытие.

Улицу Урицкого закончили ремонтировать в сентябре 2021 года. Подрядчики провели фрезерование, заменили бортовой камень, обустроили канализационные люки, отремонтировали тротуары, уложили выравнивающий слой и слой усиления щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Это не первый случай в Пензе, когда новый асфальт на проезжей части начинает проваливаться. Аналогичная ситуация сложилась на Окружной в августе 2020 года. Тогда автомобилисты тоже обратили внимание на дефекты в покрытии, укладывать которое закончили менее месяца назад.

Фото vk.com/sova_penza.