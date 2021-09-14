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Общество

В Пензе завершились дорожные работы на улице Урицкого

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В Пензе подрядная организация завершила ремонт улицы Урицкого, которая проходит в центре города вдоль набережной Суры и обеспечивает выезд на Бакунинский мост, недавно открытый после реконструкции.

Дорожное покрытие заменено на участке протяженностью почти два километра. Ремонт берет начало от улицы Рабочей, включает улицу Урицкого, затем переходит на Набережную Реки Пензы, Салтыкова-Щедрина и Гоголя.

На улице Урицкого подрядчики провели фрезерование, заменили бортовой камень, обустроили канализационные люки, отремонтировали тротуары, уложили выравнивающий слой и слой усиления щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия проезжей части.

«Также установлены пешеходные ограждения, новые дорожные знаки и светофорный объект, выполнена искусственная неровность в зоне пешеходного перехода, нанесена горизонтальная дорожная разметка», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

А бакунина для проезда так и не открыли :(

Имя: Гость
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