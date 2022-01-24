На Олимпийской аллее не хватает еще одной лыжни

24.01.2022 | 17:38

Горожанка Наталия поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» наблюдениями о лыжных трассах в областном центре.

Она совершила лыжную прогулку по Олимпийской аллее и вдоль трассы на Малую Валяевку и обратила внимание, что в этом сезоне проложена лишь одна трасса.

«В предыдущие годы всегда были проложены две лыжни рядом. Если некому обустраивать, можно попросить спортсменов в виде тренировки пробежаться по лыжным трассам с обеих сторон от шоссе и проложить недостающие трассы», - отметила пензячка.

По словам женщины, такой отдых пользуется популярностью и неудобно постоянно уступать лыжню идущим навстречу.

Горожанка посетовала, что особого присмотра за трассой нет. Так, на лыжню в двух местах упали деревья, не выдержав ветра и снегопадов, люди вынуждены искать обходной путь.

«Тут уже специалистам надо поработать. Чья это ответственность?» - поинтересовалась Наталия.

Ранее в январе сообщалось, что в Пензе специалисты подготовят лыжные трассы для желающих провести время с пользой для здоровья. Так, 15 км намеревались проложить на стадионе «Снежинка», 4,2 км - на Олимпийской аллее, 2 км - в районе Ахун.

Накаткой трасс планировали заняться представители спортивной школы № 4.