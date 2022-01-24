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Глас народа

На Олимпийской аллее не хватает еще одной лыжни

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Горожанка Наталия поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» наблюдениями о лыжных трассах в областном центре.

Она совершила лыжную прогулку по Олимпийской аллее и вдоль трассы на Малую Валяевку и обратила внимание, что в этом сезоне проложена лишь одна трасса.

«В предыдущие годы всегда были проложены две лыжни рядом. Если некому обустраивать, можно попросить спортсменов в виде тренировки пробежаться по лыжным трассам с обеих сторон от шоссе и проложить недостающие трассы», - отметила пензячка.

По словам женщины, такой отдых пользуется популярностью и неудобно постоянно уступать лыжню идущим навстречу.

Горожанка посетовала, что особого присмотра за трассой нет. Так, на лыжню в двух местах упали деревья, не выдержав ветра и снегопадов, люди вынуждены искать обходной путь.

«Тут уже специалистам надо поработать. Чья это ответственность?» - поинтересовалась Наталия.

Ранее в январе сообщалось, что в Пензе специалисты подготовят лыжные трассы для желающих провести время с пользой для здоровья. Так, 15 км намеревались проложить на стадионе «Снежинка», 4,2 км - на Олимпийской аллее, 2 км - в районе Ахун.

Накаткой трасс планировали заняться представители спортивной школы № 4.

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Гость||

На ватрушке нужно кататься...

Гость||

Гость писал(a):

На ватрушке нужно кататься...
Прямо в столб и привет морг.

Гость||

Дык и я об этом...

Гость||

Так для ещё одной лыжни нужно срочно новое министерство открывать! Нельзя тянуть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если некому обустраивать, можно попросить спортсменов в виде тренировки пробежаться по лыжным трассам с обеих сторон от шоссе и проложить недостающие трассы», - отметила пензячка.
Ну так эта пензячка взяла бы и попробовала сама лыжню проложить, а потом бы не писала такую чушь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, 15 км намеревались проложить на стадионе «Снежинка», 4,2 км - на Олимпийской аллее, 2 км - в районе Ахун.
к концу февраля, не раньше... Пенза же... здесь дела быстро не делаются)

Имя: Гость
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