На Олимпийской аллее не хватает еще одной лыжни

Горожанка Наталия поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» наблюдениями о лыжных трассах в областном центре.
Она совершила лыжную прогулку по Олимпийской аллее и вдоль трассы на Малую Валяевку и обратила внимание, что в этом сезоне проложена лишь одна трасса.
«В предыдущие годы всегда были проложены две лыжни рядом. Если некому обустраивать, можно попросить спортсменов в виде тренировки пробежаться по лыжным трассам с обеих сторон от шоссе и проложить недостающие трассы», - отметила пензячка.
По словам женщины, такой отдых пользуется популярностью и неудобно постоянно уступать лыжню идущим навстречу.
Горожанка посетовала, что особого присмотра за трассой нет. Так, на лыжню в двух местах упали деревья, не выдержав ветра и снегопадов, люди вынуждены искать обходной путь.
«Тут уже специалистам надо поработать. Чья это ответственность?» - поинтересовалась Наталия.
Ранее в январе сообщалось, что в Пензе специалисты подготовят лыжные трассы для желающих провести время с пользой для здоровья. Так, 15 км намеревались проложить на стадионе «Снежинка», 4,2 км - на Олимпийской аллее, 2 км - в районе Ахун.
Накаткой трасс планировали заняться представители спортивной школы № 4.
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