Спорт

Для активных пензенцев готовят лыжные трассы

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Обилие снега может не только усложнить жизнь горожанам, но и порадовать тех из них, кто любит активный отдых.

В Пензе в преддверии выходных специалисты готовят лыжные трассы для желающих провести время с пользой для здоровья.

«Работы ведутся на стадионе «Снежинка» (протяженность трассы - 15 км), Олимпийской аллее (4,2 км) и велолыжероллерной трассе в районе поселка Ахуны (2 км)», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Накаткой трасс занимаются представители спортивной школы № 4.

В целом в Пензенской области до 25 декабря планировалось подготовить 330 лыжных трасс общей протяженностью 739 км.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А для пассивных вазелин?

Гость||

Я там чуть не забеременнела.

Гость||

Гость писал(a):

А для пассивных вазелин?
Для пассивных свои программы готовят первый и канал Россия, расскажут как на Руси жить хорошо стало и о загнивающем западе.

Гость||

Да по- моему по 90% тротуаров сейчас можно лыжные трассы устраивать,тк снега не меньше чем в лесополосе,так что всем по лыжам и вперед-укатывать,что не чищено.

Имя: Гость
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