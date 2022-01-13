Для активных пензенцев готовят лыжные трассы

13.01.2022 | 12:26

Обилие снега может не только усложнить жизнь горожанам, но и порадовать тех из них, кто любит активный отдых.

В Пензе в преддверии выходных специалисты готовят лыжные трассы для желающих провести время с пользой для здоровья.

«Работы ведутся на стадионе «Снежинка» (протяженность трассы - 15 км), Олимпийской аллее (4,2 км) и велолыжероллерной трассе в районе поселка Ахуны (2 км)», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Накаткой трасс занимаются представители спортивной школы № 4.

В целом в Пензенской области до 25 декабря планировалось подготовить 330 лыжных трасс общей протяженностью 739 км.