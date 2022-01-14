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Глас народа

Пензенца возмутило отсутствие дезинфекторов у конфетоматов

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Житель Пензы высказал замечания, связанные с установкой конфетоматов в торговых точках города. Свое мнение он выразил под одним из постов губернатора Олега Мельниченко в Instagram в четверг, 13 января. Обращение адресовано не только главе региона, но и управлению Роспотребнадзора.

«Можете как-то объяснить, почему в фойе многих магазинов Пензы в автоматах продаются жевательные конфеты без наименования, без указания срока годности и при совершенно странных условиях хранения?» - поинтересовался пользователь.

Он отметил, что конфеты лишены обертки, дети сразу же берут их, а средств для дезинфекции рук рядом нет.

«Какое мужество надо иметь вашим сотрудникам, чтобы каждый раз при проверках проходить мимо этого безобразия?» - высказался горожанин.

Ответа на свой вопрос мужчина пока не получил.

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Гость||

Олег должен мощно сработать в этом направлении.

Имя: Гость
Комментарий:

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