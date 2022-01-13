Ученики школы на улице Бородина вынуждены дышать плесенью

13.01.2022 | 11:48

В четверг, 13 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился читатель, который пожаловался на плесень в школе № 64 на улице Бородина.

Он прислал снимки потолков образовательного учреждения, на которых отчетливо виден проступающий сквозь штукатурку грибок.

«Это только малая доля того, что происходит на третьем этаже. Продолжается это не первый год. Дети этим грибком и плесенью дышат, и никому нет дела», - возмутился читатель.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области за два года хотят капитально отремонтировать 23 школы. В 2022 году планируют обновить 11 учреждений, столько же в 2023-м. В одной из школ работы продлятся два года.

Региону на ремонт образовательных учреждений из федерального бюджета намерены перевести более 1 млрд рублей.