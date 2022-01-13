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Глас народа

Ученики школы на улице Бородина вынуждены дышать плесенью

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В четверг, 13 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился читатель, который пожаловался на плесень в школе № 64 на улице Бородина.

Он прислал снимки потолков образовательного учреждения, на которых отчетливо виден проступающий сквозь штукатурку грибок.

«Это только малая доля того, что происходит на третьем этаже. Продолжается это не первый год. Дети этим грибком и плесенью дышат, и никому нет дела», - возмутился читатель.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области за два года хотят капитально отремонтировать 23 школы. В 2022 году планируют обновить 11 учреждений, столько же в 2023-м. В одной из школ работы продлятся два года.

Региону на ремонт образовательных учреждений из федерального бюджета намерены перевести более 1 млрд рублей.

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Гость||

Опять поборы с родителей на ремонт будут

Гость||

Хоспади. Да у вас там весь город в говне.

Гость||

Гость писал(a):

Опять поборы с родителей на ремонт будут
А ты смешной. Родители и есть плоть от плоти поборов. Хочешь победить поборы - найди управу на родителей.

Гость||

Пусть представители министерства и роспотребнадзора придут в 64 школу и посмотрят потолки во всех кабинетах на 3 этаже.И этим грибком дышат наши дети.

Гость||

Корпус для младших учащихся в школе № 77 пусть не забудут посмотреть

Имя: Гость
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