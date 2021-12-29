Учеба

Пензенской области переведут более 1 млрд на ремонт школ

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Пензенская область за два года получит из федерального бюджета деньги на ремонт и оснащение школ современным оборудованием. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Средства будут направлены в 80 регионов страны. Общая сумма финансирования составит более 91,6 млрд. Свыше 1 млрд 15 млн будет выделено Пензенской области: 583 млн 200 тыс. 200 руб. в 2022 году и 432 млн 282 тыс. 600 руб. в 2023-м.

«Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок. В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других – счет идет на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования», - сообщается в пояснительной записке к документу.

По словам Мишустина, для создания безопасных и комфортных условий в школах важно, чтобы уже на стадии подготовки ремонта к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят.

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