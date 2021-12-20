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Глас народа

Хочется праздника: пензенцы попросили снять ограничения с общепита

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Жители Пензенской области в очередной раз попросили разрешить работу заведений общепита после 23:00. По мнению людей, это необходимо сделать в преддверии новогодних праздников. Несколько обращений, адресованных губернатору Олегу Мельниченко, были опубликованы в его Instagram.

«Снимите ограничения с общепита (заведения работают до 23:00). Общепит загибается, у людей урезается зарплата. Поскольку ввели QR-коды, эти ограничения не актуальны», - написала одна интернет-пользовательница.

Другая обосновала аналогичную просьбу не экономическими, а психологическими доводами.

«Мы устали от постоянного стресса, безденежья, пандемии, политического давления (QR-кодов) и замкнутых пространств! Хочется ПРАЗДНИКА! От всей души просим вас снять ограничения с общепита после 23:00 и не лишать нас радости ощущения свободы и настоящего (не виртуального) общения друг с другом в предпраздничные и затем в праздничные дни», - поделилась она.

Еще один житель региона обратил внимание на нелогичность запрета, ведь риски распространения коронавируса существуют и до 23:00: «Народ нормально корпоративы провести не может, только собрались - и уже по домам. Как время, проведенное в заведении, влияет на ковид-обстановку?»

Никто из официальных лиц на просьбы пока не ответил. Ранее представители Роспотребнадзора объясняли запрет необходимостью разобщить людей среднего возраста, среди них регистрировалось много заражений COVID-19, они же являлись основными посетителями кафе и ресторанов.

После этого было введено требование предъявлять QR-коды для посещения общественных мест, но запрет на ночную работу общепита так и не сняли.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

представители Роспотребнадзора объясняли запрет необходимостью разобщить людей среднего возраста, среди них регистрировалось много заражений COVID-19, они же являлись основными посетителями кафе и ресторанов.
Основные посетители - молодежь.

Гость||

Дома не судьба поесть или вы с Марса прилетели и никогда не жрали в забегаловках.

Гость||

Примитивное мышление какое, в ресторанах и клубах можно не есть, а просто посидеть, обстановкой и обществом насладиться.

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