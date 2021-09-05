Разобщение: пензенцам объяснили закрытые на ночь кафе и бары

05.09.2021 | 14:13

В Пензе продолжают контролировать соблюдение запрета на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, очередной рейд провели по кафе и барам Октябрьского района в ночь с пятницы на субботу, 4 сентября.

Комиссия, в которую вошли представители управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы, ГОЧС, полиции и администрации Октябрьского района, проверила бар «Монтана» на проспекте Строителей, кафе «Прохлада» на Тернопольской улице, бар «Встреча» на Ладожской. Нарушений не выявили.

Горожане и предприниматели неоднократно обращались к врио губернатора Олегу Мельниченко с просьбой снять ограничение на работу кафе и баров в ночное время.

«Оттого что ночные заведения не работают после 23:00, меньше заболевших не становится! Есть статистика, сколько заразилось непосредственно в общепите? В ТЦ тысячи людей в контакте, в общественном транспорте, в храмах, школах и садах. Никакой соц. дистанции и масок! Снимите ограничения с общепита, не добивайте бизнес», - написал пользователь в Instagram-аккаунте Мельниченко.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора ответил, что до 30 сентября эпидемиологическая ситуация в регионе не позволяет отменить существующие ограничения.

«Уважаемый пользователь, на данный момент люди среднего возраста (от 18 до 50 лет) составляют 62,8% от общего количества заболевших (как раз те, кто является основными посетителями предприятий общественного питания).

Эта возрастная группа, кроме того, что является наиболее значимой в структуре заболевших, переносит заболевание тяжелее, чем в прошлом году. Поэтому важно подключать все меры для разобщения лиц этой возрастной группы», - объяснили пензенцу специалисты.