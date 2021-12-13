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Глас народа

Пензенец сделал вывод, что разметку наносят низкопробной краской

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Житель области попросил обратить внимание на разметку на дорогах Пензы и региона. Свое сообщение он оставил в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

Мужчина отметил, что разметка быстро исчезает с дорожного покрытия.

«Вы тратите колоссальные средства на это, а ее рисуют гуашью, видимо», - высказался он.

На обращение подписчика отреагировали в Департаменте ЖКХ Пензы. По словам представителя ведомства, разметка на улицах наносится по ГОСТу.

«Краской (срок эксплуатации - 3 месяца) и термопластиком (срок эксплуатации - 1 год)», - пояснили подписчику.

Из-за того, что срок эксплуатации краски небольшой, разметку наносят два раза в год при определенных условиях.

«Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха от 10 до 35 градусов, относительной влажности не более 75%, температуре покрытия от 5 до 45 градусов. Горизонтальная дорожная разметка на улично-дорожную сеть города будет восстановлена с наступлением соответствующих погодных условий», - гласит ответ.

Подписчик попросил назвать номер ГОСТа.

«Первый класс красок, если мне память не изменяет, срок эксплуатации - 1-12 месяцев. Из чего делается вывод, что вы используете самую низкопробную краску, раз наносите ее два раза в год. Так как второй класс краски менее 12 месяцев. Пластик вообще 12-24 месяца. Неужто нанесение два раза в год краски настолько выгодно для города и области, что вы отказываетесь от более износостойкого материала?» - поинтересовался мужчина.

Пока ответа на его вопрос не последовало.

В текущем году из-за недостаточности бюджетных средств в Пензе отказались от нанесения разметки термопластиком. На первое полугодие 2022-го в городской казне также пока не заложены деньги на данную статью расходов.

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Гость||

да пипец, логично делать из матриала который служит долго а у нас как всегда?

Гость||

Дурачок опять...

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок опять...
кто дурачек ты что ли? или ты антилогика

Гость||

Видимо, сохранение бюджетных средств целью не является.

Гость||

Сколько умников в Пензе проживает!

Гость||

Гость писал(a):

Вот лишенцы!
Зачем ты в каждой ветке про своих родителей пишешь?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем ты в каждой ветке про своих родителей пишешь?
Я вот думаю зачем они тебя родили?Ты у них не спрашивал?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем ты в каждой ветке про своих родителей пишешь?
Вот ты обезьяна!

Гость||

Гость писал(a):

Зачем ты в каждой ветке про своих родителей пишешь?

Я вот думаю зачем они тебя родили?Ты у них не спрашивал?

Что сказать то хотел, потомок лишенцев?

Гость||

Гость писал(a):

Что сказать то хотел, потомок лишенцев?
Хотел сказать,что ты как и твои родители лишенец!

Гость||

Гость писал(a):

Что сказать то хотел, потомок лишенцев?

Хотел сказать,что ты как и твои родители лишенец!

А про своих родителей зачем в каждой теме пишешь что они лишенцы?

Гость||

Гость писал(a):

Что сказать то хотел, потомок лишенцев?

Хотел сказать,что ты как и твои родители лишенец!

А про своих родителей зачем в каждой теме пишешь что они лишенцы?

Гость||

Девочки не ссорьтесь

Гость||

Ах ты Лишенка!!!

Гость||

а вы что хотели??? какая власть - такой и город!!!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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