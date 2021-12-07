В Пензе сократят расходы на уборку дорог, благоустройство и освещение

07.12.2021 | 14:56

Во вторник, 7 декабря, на совместном заседании комиссий в городской думе обсудили проект бюджета Пензы на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

Предполагается, что доходная часть составит 16 млрд 794 млн 151 тыс. рублей. 70% расходов направят на социально-культурную сферу.

Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина предложила сбалансировать бюджет за счет сокращения расходов в первом полугодии на уборку дорог (на 223 млн руб.), благоустройство (на 62 млн руб.), освещение города (на 90 млн руб.).

«Это ставит задачу перед администрацией города в первом полугодии плотно поработать с доходной частью бюджета, пересмотреть еще раз, вернуться к расходной части бюджета в части ее оптимизации и изыскать суммы на перечисленные статьи», - добавила Ольга Завьялкина.

Кроме того, на уменьшение муниципального долга, который достиг максимальных границ (5 млрд руб.), в 2022 году необходимо направить 326 млн руб.

Депутаты отметили, что в проект бюджета не заложены средства на программы развития малого и среднего предпринимательства, сокращены расходы на ремонт дорог, не предусмотрены деньги на нанесение разметки термопластиком.

Ольга Завьялкина пояснила, что выделение средств возможно по мере поступления в бюджет доходов из дополнительных источников.

В итоге депутаты приняли решение принять проект бюджета за основу.