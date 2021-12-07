Сетевое издание|18+|Вторник|7 дек 2021|16:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В Пензе сократят расходы на уборку дорог, благоустройство и освещение

Печать

Во вторник, 7 декабря, на совместном заседании комиссий в городской думе обсудили проект бюджета Пензы на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

Предполагается, что доходная часть составит 16 млрд 794 млн 151 тыс. рублей. 70% расходов направят на социально-культурную сферу.

Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина предложила сбалансировать бюджет за счет сокращения расходов в первом полугодии на уборку дорог (на 223 млн руб.), благоустройство (на 62 млн руб.), освещение города (на 90 млн руб.).

«Это ставит задачу перед администрацией города в первом полугодии плотно поработать с доходной частью бюджета, пересмотреть еще раз, вернуться к расходной части бюджета в части ее оптимизации и изыскать суммы на перечисленные статьи», - добавила Ольга Завьялкина.

Кроме того, на уменьшение муниципального долга, который достиг максимальных границ (5 млрд руб.), в 2022 году необходимо направить 326 млн руб.

Депутаты отметили, что в проект бюджета не заложены средства на программы развития малого и среднего предпринимательства, сокращены расходы на ремонт дорог, не предусмотрены деньги на нанесение разметки термопластиком.

Ольга Завьялкина пояснила, что выделение средств возможно по мере поступления в бюджет доходов из дополнительных источников.

В итоге депутаты приняли решение принять проект бюджета за основу.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

а если сняга нападат много

Гость||

Куда уж еще на освещение сокращать, и так ничего не видно с вашими желтыми фонариками.

Гость||

Управленцы те ещё Пензой рулят, Пенза вся в долгах а у них и у родственников шикарные дома, машины, левые бизнесы, всё хорошо у них а Пенза нищая, народ нищий, зато партия е р всё правит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сокращения расходов в первом полугодии на уборку дорог (на 223 млн руб.), благоустройство (на 62 млн руб.), освещение города (на 90 млн руб.).
Тем дальше, тем радостнее жить!

Интересно было бы взглянуть на динамику расходов на содержание административного аппарата, т.н. "обеспечение безопасности" и пр.

Гость||

Ну,а чё им,они по тротуарам ее ходят,всё на бибиках с мигалками...а чернь пусть ломает руки,ноги...ещё нарожают...

Гость||

Город выглядит более запущенным чем в 90-е ! Т.е. на нужные вещи средств нет , а выкидывать сотни млн. и даже миллиард. на распилы это можно.

Гость||

А слабо зарплаты нашим первоклассным управленицам, министрам и другим слуша народа сделать средними по региону? Вдруг и сокращать ничего не надо будет?

Гость||

Сократить колличество чиновников, а оставшимся чиновникам зарплату среднею по региону.

Гость||

Прочитайте эту новость: https://www.penzainform.ru/news/social/2021/08/27/prichinoj_ischeznoveniya_razmetki_s_penzenskih_dorog_nazvali_pogodu.html

Гость||

Надо сократить всех работников мэрии с 700 человек до 80 -100 !!! Устроили кормушку .

Гость||

При Сталине эти чинки тундру копали бы.

Гость||

Вероятно эта Ольга Завьялкина в котедже живёт,а не в районах города в старых застройках..это как такое она могла предложить сократить уборку дорог..так в том году еле с очисткой снега справились...во дворы невозможно было проехать по внутриквартальные дорогам ...а

на освещение как можно расходы уменьшить...люди никак не добьются того чтоб по больше устанавливали световых опор вечером страшно идти между домами по ул.Суворова 180 до д.174 по ул.Суворова...одни коряги и старые несрезаные кусты и деревья...зимой рано темнеет

Гость||

Это как такое может быть ..вначале принимают бюджет с одними расходами..людям обещают проводить чистку от снега дорог,говорят о улучшении освещения в районах города..и тут вдруг раз и уменьшают расходы на всё обещания и начинают мудрить...пора гнать и увольнять таких как Ольга Завьялкина..горожане ждут перемен к лучшему во дворах и районах а она что творит эта Завьялкина...уменьшает расходы..как же так ..люди голосуют выбирают депутатов и т.д...ждут улучшения а эта дама в старом репертуаре хочет уменьшить расходы...гнать таких надо...

Гость||

Можно подумать до этого тщательно убрано везде было и светло было ночью на улицах.

Гость||

Деньгов нету, а вы держитесь там, здоровья вам наивные буртасцы...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте