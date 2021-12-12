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Глас народа

Пензенец нашел остановочный павильон с отоплением

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Пензенец в группе penza.chs соцсети Instagram поделился снимком остановочного павильона на улице Каракозова. По словам автора, конструкция оставляет желать лучшего.

На фото - павильон старого образца. Он покосился, давно нуждается в покраске, мелком ремонте. Между опорами конструкции проходит теплотрасса.

«Если район на окраине, то и делать ничего не надо», - посетовал автор снимка.

Остановочный павильон позабавил комментаторов.

«Памятник», «На Ладожской, 11, новая контейнерная площадка куда лучше будет», «Зато с отоплением», «Это наше культурное наследие», - пошутили горожане.

В последние годы в областном центре многие остановочные павильоны заменили. В начале декабря вновь зашла речь о преобразовании конструкций. Один из бизнесменов пожелал заключить с администрацией города концессионное соглашение и привести к единому дизайну все павильоны.

Проект предусматривает оборудование стойки для зарядки телефонов, установку видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный город», кнопок вызова экстренной помощи 112 и другие элементы.

Фото instagram.com/penza.chs.

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