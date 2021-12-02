Родителей готовят к старту вакцинации подростков от COVID-19

02.12.2021 | 16:55

Жителей Пензы начали готовить к детской вакцинации от коронавируса. В родительских чатах педагоги рассылают снимки согласия на прививку, а также инструкцию к препарату «Спутник-М».

В четверг, 2 декабря, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Елена.

Женщина сообщила, что ознакомилась с присланными классным руководителем ее сына снимками инструкции к вакцине, но это ее не успокоило.

«На документе сверху стоит печать «Минздрав России. Согласовано». В инструкции перечислены состав вакцины, ее описание, срок годности и условия транспортирования, фармакологическое действие, показание и противопоказания, способ применения и дозы. Вот только прерывается все на самом интересном - побочном действии», - рассказала горожанка.

По ее словам, она поинтересовалась у педагога, есть ли продолжение. Выяснилось, что отправленные фото документа - все, что имеется в наличии.

«Я всегда тщательно изучаю побочные действия препарата. Мне нужно знать, что может быть с моим ребенком, если ему введут вакцину. Хотела согласиться на прививку, но теперь опасаюсь, поскольку меня не пожелали меня уведомить о последствиях», - высказалась пензячка.

Снимок согласия на проведение профилактических прививок детям появился в группе рenza_novosti соцсети Instagram 2 декабря.

По словам автора поста, в родительском чате было написано: «Через 2 недели приходит вакцина «Гам-ковид-Вак-М» для подростков с 12 до 17 лет включительно. Распечатать добровольные соглашения по количеству детей с декабря 2003 года по декабрь 2008 года. С 12-14 лет согласие дают родители. С 15 лет согласие заполняют подростки. Нужно раздать согласие, собрать».

Ранее замминистра здравоохранения Марина Воробьева рассказала, как будет проходить вакцинация подростков в регионе. Ожидается, что прививочная кампания начнется в регионе во второй половине декабря.

«С той поры, как будет объявлен транш в нашу область на поставку вакцины от коронавирусной инфекции для детей, естественно, пройдут родительские собрания, на которых будут собраны согласия либо отказы от вакцинации, и тогда уже мы будем организованно проводить вакцинацию либо классами, либо какими-то группами детей», - пояснила она.