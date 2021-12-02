Стало известно, как будет проходить вакцинация детей от COVID

02.12.2021 | 09:48

Пензенцам рассказали, как будет организована вакцинация детей от коронавирусной инфекции. Планами поделилась замминистра здравоохранения Марина Воробьева в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

«С той поры, как будет объявлен транш в нашу область на поставку вакцины от коронавирусной инфекции для детей, естественно, пройдут родительские собрания, на которых будут собраны согласия либо отказы от вакцинации, и тогда уже мы будем организованно проводить вакцинацию либо классами, либо какими-то группами детей», - пояснила Марина Воробьева.

Сколько доз вакцины будет в одной упаковке, пока неизвестно. При однодозной фасовке можно будет прививать по одному ребенку, при двухдозной ребят совместят парами, при пятидозной - группами по пять человек.

Чтобы подготовить ребенка к вакцинации, Марина Воробьева посоветовала не переохлаждать его и не перегружать физически.

«Не нужно ребенка дополнительно пропаивать антигистаминными средствами, потому что они угнетают выработку иммунитета. Если после вакцинации начнется какой-то процесс - зуд, боль в месте укола, температура - можно принять и жаропонижающие, и антигистаминные», - уточнила Воробьева.

Условия, при которых дети не могут быть привиты, она называла ранее.

Привитые против коронавируса дети смогут получить QR-код (если у них есть аккаунты на портале «Госуслуги»). Вакцинация должна начаться во второй половине декабря.