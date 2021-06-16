На улице Окружной в Пензе голубей подкармливают деликатесом

16.06.2021 | 12:54

Неподалеку от магазина SPAR на Окружной улице в Пензе голубей подкармливают не семечками, хлебными крошками или пшеном, как обычно, а роллами.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал горожанин Михаил, который часто ходит мимо, прогуливаясь с детьми.

«Роллы выкидывают из ближайшей кафешки. Рядом огороженная контейнерная площадка, на которую сотрудники на тележке вывозят просрочку. Некоторые бродяги с нетерпением ждут такие «акции». Вот и гулям нравится», - уточнил мужчина.

Он прислал в редакцию запись, на которой видно несколько десятков птиц, клюющих роллы, креветки, листья салата, разбросанные по территории за пределами мусорки. Кто раскидывает там деликатесы, Михаил ни разу не видел.

«Это же антисанитария! Раньше такого никогда не было, а в этом году постоянно сталкиваюсь. Рядом, на помойке, и так уже крысы завелись, а тут еще это», - посетовал Михаил.