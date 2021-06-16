Сетевое издание|18+|Среда|16 июн 2021|13:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

На улице Окружной в Пензе голубей подкармливают деликатесом

Печать

Неподалеку от магазина SPAR на Окружной улице в Пензе голубей подкармливают не семечками, хлебными крошками или пшеном, как обычно, а роллами.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал горожанин Михаил, который часто ходит мимо, прогуливаясь с детьми.

«Роллы выкидывают из ближайшей кафешки. Рядом огороженная контейнерная площадка, на которую сотрудники на тележке вывозят просрочку. Некоторые бродяги с нетерпением ждут такие «акции». Вот и гулям нравится», - уточнил мужчина.

Он прислал в редакцию запись, на которой видно несколько десятков птиц, клюющих роллы, креветки, листья салата, разбросанные по территории за пределами мусорки. Кто раскидывает там деликатесы, Михаил ни разу не видел.

«Это же антисанитария! Раньше такого никогда не было, а в этом году постоянно сталкиваюсь. Рядом, на помойке, и так уже крысы завелись, а тут еще это», - посетовал Михаил.

0
0
0
0
 
Гость||

С какого перепугу роллы стали деликатесом? Вот каша с такими ценами ,может стать деликатесом.

Гость||

Быстро помрут птицы от такой еды, через 2-3 года от подобной вкуснятины. Живодеры. Птицам крупа нужна,семечки, в крайнем случае хлеб.

Гость||

Помню, один раз тещу с роллов конкретно пронесло.

Гость||

Хочу стать голубем. Есть роллы ив сем на голову какать.

Гость||

Гость писал(a):

Хочу стать голубем. Есть роллы ив сем на голову какать.
Для этого не обязательно становиться голубем.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте