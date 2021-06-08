Кузнечан продолжает волновать проблема занятости детей летом

08.06.2021 | 12:14

Житель Кузнецка, пожелавший сохранить анонимность, обратился в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru, чтобы еще раз поднять проблему занятости детей в период длинных школьных каникул.

Мужчина рассказал, что воспитывает двоих детей, 11-летнего сына и 15-летнюю дочь, и оба они летом оказались не у дел.

«Сын ходит в секцию, раньше был спортивный лагерь летом, сейчас нет, сидит в телефоне. Дочь ходила в центр занятости, но ее не могут взять на подработку, так как ушла из школы и зачислена как первокурсница колледжа», - пояснил кузнечанин.

Отец хочет, чтобы его дети были заняты каким-то делом, а не бродили по печально известному «Гулливеру». Но он не видит, чтобы местные власти как-то решали этот вопрос.

Мужчина напомнил, что проблема летнего детского досуга волнует многих горожан, которые уже поднимали его в соцсети.

«Найдите для старших работу, не просто тусовочно-прогулочный вариант и не какими-то неофициальными грузчиками и автомойщиками, а чтобы за ними взрослые адекватные люди следили, чтоб знакомство с профессией было. А тех, что меньше, ну займите, раньше же и во дворах с ними занимались практиканты педучилища, и специальные педагоги, может, есть еще энтузиасты. Матчи дворовые футбольные, волейбольные. К клубам на воздухе привлеките. Найдите что-нибудь», - обращался к руководству города один из местных жителей во «ВКонтакте».

Написавший в редакцию сетевого издания кузнечанин напомнил, что отсутствие занятости и попустительство со стороны взрослых уже имело печальные последствия.

«По итогу приводило все к гибели детей и подростков - недавние случаи прошлых лет: мальчик, возвращаясь из «Гулливера», повесился на турнике, на стройке роддома с крыши прыгнул ребенок, неофициально работающий подросток при погрузке погиб. Но не о всех фактах знают», - пояснил мужчина.

В конце мая кузнечанка, возмущенная той же ситуацией, сообщала: «Официально на бирже труда вакансий для подростков нет, сегодня звонила, узнавала. От гороно в школах платная отработка. Но вот проблема - берут до 9-го класса. То есть 17-летние подростки, если и могут найти подработку, то неофициально и зачастую с риском для здоровья. Такова реальность».