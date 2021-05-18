Пензенца разочаровали пламенные речи властей, расходящиеся с делом

18.05.2021 | 14:20

В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, возмущенный Днем Победы, «проведенным на словах».

Пензенец обратил внимание, что коммунальщики позабыли про сквер «Три гвоздики», который находится на улице Карпинского.

«В прошлом году ко Дню Победы клумба была вся украшена цветами. В этом году на ней два тюльпана и сорняки. Неужели нельзя было сделать так же красиво, как в 2020-м? Столько пламенных речей от городских чиновников на 9 Мая, а на деле получается такое разочарование», - пожаловался горожанин.

Ранее сообщалось, что пензенцы остались недовольны проведением 9 Мая в столице области. В частности, их расстроили отмена традиционных парада и салюта.

«Где логика в отмене сегодня парада, но при этом можно проводить всякие концерты и другие мероприятия?», «Как же так? Мероприятия по всему городу проходят, концерты, кинопоказы и т. п. - никакой ковид не помеха, а как салют в честь победителей запустить, так у нас ограничения», - писали они в соцсетях.