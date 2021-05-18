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Глас народа

Пензенца разочаровали пламенные речи властей, расходящиеся с делом

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В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, возмущенный Днем Победы, «проведенным на словах».

Пензенец обратил внимание, что коммунальщики позабыли про сквер «Три гвоздики», который находится на улице Карпинского.

«В прошлом году ко Дню Победы клумба была вся украшена цветами. В этом году на ней два тюльпана и сорняки. Неужели нельзя было сделать так же красиво, как в 2020-м? Столько пламенных речей от городских чиновников на 9 Мая, а на деле получается такое разочарование», - пожаловался горожанин.

Ранее сообщалось, что пензенцы остались недовольны проведением 9 Мая в столице области. В частности, их расстроили отмена традиционных парада и салюта.

«Где логика в отмене сегодня парада, но при этом можно проводить всякие концерты и другие мероприятия?», «Как же так? Мероприятия по всему городу проходят, концерты, кинопоказы и т. п. - никакой ковид не помеха, а как салют в честь победителей запустить, так у нас ограничения», - писали они в соцсетях.

Новость сообщил — Corp116
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Гость||

Экстремист! Червончик строгого ему за возмущение властями! Ишь чо удумал...

Гость||

Столько пламенных речей от городских чиновников на 9

====================================

Разве? Да по-моему там никто уже давно не надрывается, разве вот только прибухнувший коньячку Серёга Казаков.

Гость||

демонтаж денег стоит, а их свистнули... вот и результат... и ещё одно подтверждение того, что властям на людей наплевать...

Гость||

В этом году тоже обратила внимание- многие клумбы, которые в прошлые года засаживались цветами и выглядели очень достойно, в этом- всего лишь с несколькими цветами, взошедшими с прошлого года!!! Видимо, даже на рассаду денег в бюджете нет

Гость||

а еще плакат прошлогодний

Гость||

хорошо что декоративные звезды ни все ещё в чермет сдали. Слава "героям"!

Гость||

Чем хороши наши власти? Можно лапшу не покупать в магазине. Снимай с ушей хоть каждый день!

Имя: Гость
Комментарий:

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