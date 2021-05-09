Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 мая 2021|12:50
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Глас народа

Пензенцы недовольны отменой салюта и парада

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Жители Пензенской области не видят логики в отмене парада и салюта в воскресенье, 9 мая. Свое возмущение они выразили в соцсетях.

Ранее стало известно, что традиционные мероприятия не состоятся из-за сложной эпидемической обстановки.

«Как же так? Мероприятия по всему городу проходят, концерты, кинопоказы и т. п. - никакой ковид не помеха, а как салют в честь победителей запустить, так у нас ограничения. Наши деды фашистов не боялись, а мы из-за ковида боимся в их честь салют пустить», - написал пензенец под постом врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

Отмена праздничного парада не порадовала жителя Заречного.

«Где логика в отмене сегодня парада, но при этом можно проводить всякие концерты и другие мероприятия? У нас в Зарике, например, был концерт группы «Звери» на стадионе в том году, когда ситуация была хуже намного. А тут День Победы нельзя проводить. Оправдание, что вот 60% прививку сделают - и вперед», - высказался он в группе «Подслушано Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Уже второй год подряд из-за коронавирусных ограничений жители области остаются без парада на День Победы. Отмену мероприятий объяснил представитель регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с действием в регионе режима повышенной готовности проведение развлекательных, спортивных и иных подобных мероприятий разрешено с учетом 50%-й загрузки от проектной вместимости объекта при условии соблюдения профилактических мероприятий», - отметил сотрудник ведомства.

Однако комментаторов ответ не удовлетворил. Один из пользователей поделился мнением, что провести праздничный салют также можно с 50%-й загрузкой.

«Да, и вот еще недавно был концерт Игоря Растеряева. Загруженность в зале была почти 90%, и почему-то никто ни о каких мерах не вспоминал, да и общественный транспорт весь перезагруженный едет. Тоже как бы норма получается», - возразил представителю Роспотребнадзора пензенец.

9 мая для жителей Пензы организовали другие праздничные мероприятия. В 10:00 у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев прошла церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Число участников было ограничено.

С 12:00 до 18:00 в сквере Дениса Давыдова пройдет праздничный концерт в рамках фестиваля «Музыка - улицам города». Там же в 13:00 начнется всероссийская акция «Катюша» с участием национальных автономий города Пензы.

В это же время в сквере «Копилка пословиц» состоится всероссийская акция «Голубь мира». Все желающие смогут написать на бумажном голубе свое пожелание и повесить его на дерево.

С 13:00 до 21:00 на площади имени Ленина пройдет кинопоказ фильмов о войне. В это же время на Фонтанной площади - большой кавер-фестиваль «Песни Победы». Там же в 17:00 стартует акция «Песни Победы», в которой примут участие известные жители Пензы.

В 18:50 объявят минуту молчания. Ею завершатся праздничные мероприятия.

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Гость||

В Москве облака не разгоняли.

Гость||

Салют - бюджетные средства на ветер пускать. Парад в вымирающей области?Сходите, съездите на могилы советских воинов, поклонитесь им, возложите цветы. Или вам обязательно нужны шоу? Значит, ваши предки не воевали, не истекали кровью, не погибали, не умирали от ран...

Гость||

У Буратино всю дорогу разрыли. Какой парад?

Гость||

Берегите себя, пензяки! Ковид коварен.

Гость||

Юлия Друнина. Зинка

1

Мы легли у разбитой ели.

Ждем, когда же начнет светлеть.

Под шинелью вдвоем теплее

На продрогшей, гнилой земле.

— Знаешь, Юлька, я — против грусти,

Но сегодня она не в счет.

Дома, в яблочном захолустье,

Мама, мамка моя живет.

У тебя есть друзья, любимый,

У меня — лишь она одна.

Пахнет в хате квашней и дымом,

За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик

Беспокойную дочку ждет…

Знаешь, Юлька, я — против грусти,

Но сегодня она не в счет.

Отогрелись мы еле-еле.

Вдруг приказ: «Выступать вперед!»

Снова рядом, в сырой шинели

Светлокосый солдат идет.

2

С каждым днем становилось горше.

Шли без митингов и знамен.

В окруженье попал под Оршей

Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.

Мы пробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам

Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы.-

Мы хотели со славой жить.

…Почему же в бинтах кровавых

Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью

Укрывала я, зубы сжав…

Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах.

3

— Знаешь, Зинка, я против грусти,

Но сегодня она не в счет.

Где-то, в яблочном захолустье,

Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,

У нее ты была одна.

Пахнет в хате квашней и дымом,

За порогом стоит весна.

И старушка в цветастом платье

У иконы свечу зажгла.

…Я не знаю, как написать ей,

Чтоб тебя она не ждала?!

***********

В одной из атак на Холмы была убита Зинаида Самсонова, Зинка - девушка, о которой на нашем фронте уже ходили легенды...

...

Зина умерла, так и не узнав, что ей присвоено звание Героя Советского Союза...   

 

Гость||

Прочитали стихотворение? Неужели и после этого вам хочется орать, визжать, свистеть под фейерверк???

Гость||

Гость писал(a):

Салют - бюджетные средства на ветер пускать.
Правильно ,лучше пустить на ненужные выборы аля Бессоновка и на разворовывание этих средств бочкаревскими. А что не так?

Гость||

Гость писал(a):

Прочитали стихотворение? Неужели и после этого вам хочется орать, визжать, свистеть под фейерверк???
Вы дурочка? Такие стишки читают на День памяти и скорби, 22 июня.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Прочитали стихотворение? Неужели и после этого вам

> хочется орать, визжать, свистеть под фейерверк???

> Вы дурочка? Такие стишки читают на День памяти и скорби, 22 июня.

Дурочка ты., сопливая.

Гость||

Гость писал(a):

Дурочка ты., сопливая.
Утерли тебе нос. И сказать нечего, да?

Гость||

Недовольные отменой салюта и парада воевали? В армии и то не служили! Развлечений за счёт бюджета хочется или попилить?

Гость||

Гость писал(a):

Недовольные отменой салюта и парада воевали? В армии и то не
Дурачок опять.

Дети смотрят парад, салют - а дурачек такой подходит "а ты где служил пацан?"

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Недовольные отменой салюта и парада воевали? В

> армии и то не

> Дурачок опять.

> Дети смотрят парад, салют - а дурачек такой подходит "а ты где служил

> пацан?"

Дурачок, ты опять в детство впал.

Гость||

Вот то и оно,что заперщать нужно все концерты так как они проходят в закрытых помещениях и именно там большая вероятность подхватить КОВИД,а вот салют проходит хоть и при скоплении людей,но на открытом воздухе и шанс заболеть минимален.

Гость||

Для скорбной памяти о погибших салют и парад не нужны. Сходи на могилы советских воинов, умерших от ран и тяжелых болезней в пензенских эвакогоспиталаях, возложи цветы, постой молча.

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Имя: Гость
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