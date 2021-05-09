Пензенцы недовольны отменой салюта и парада

09.05.2021 | 11:50

Жители Пензенской области не видят логики в отмене парада и салюта в воскресенье, 9 мая. Свое возмущение они выразили в соцсетях.

Ранее стало известно, что традиционные мероприятия не состоятся из-за сложной эпидемической обстановки.

«Как же так? Мероприятия по всему городу проходят, концерты, кинопоказы и т. п. - никакой ковид не помеха, а как салют в честь победителей запустить, так у нас ограничения. Наши деды фашистов не боялись, а мы из-за ковида боимся в их честь салют пустить», - написал пензенец под постом врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

Отмена праздничного парада не порадовала жителя Заречного.

«Где логика в отмене сегодня парада, но при этом можно проводить всякие концерты и другие мероприятия? У нас в Зарике, например, был концерт группы «Звери» на стадионе в том году, когда ситуация была хуже намного. А тут День Победы нельзя проводить. Оправдание, что вот 60% прививку сделают - и вперед», - высказался он в группе «Подслушано Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Уже второй год подряд из-за коронавирусных ограничений жители области остаются без парада на День Победы. Отмену мероприятий объяснил представитель регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с действием в регионе режима повышенной готовности проведение развлекательных, спортивных и иных подобных мероприятий разрешено с учетом 50%-й загрузки от проектной вместимости объекта при условии соблюдения профилактических мероприятий», - отметил сотрудник ведомства.

Однако комментаторов ответ не удовлетворил. Один из пользователей поделился мнением, что провести праздничный салют также можно с 50%-й загрузкой.

«Да, и вот еще недавно был концерт Игоря Растеряева. Загруженность в зале была почти 90%, и почему-то никто ни о каких мерах не вспоминал, да и общественный транспорт весь перезагруженный едет. Тоже как бы норма получается», - возразил представителю Роспотребнадзора пензенец.

9 мая для жителей Пензы организовали другие праздничные мероприятия. В 10:00 у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев прошла церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Число участников было ограничено.

С 12:00 до 18:00 в сквере Дениса Давыдова пройдет праздничный концерт в рамках фестиваля «Музыка - улицам города». Там же в 13:00 начнется всероссийская акция «Катюша» с участием национальных автономий города Пензы.

В это же время в сквере «Копилка пословиц» состоится всероссийская акция «Голубь мира». Все желающие смогут написать на бумажном голубе свое пожелание и повесить его на дерево.

С 13:00 до 21:00 на площади имени Ленина пройдет кинопоказ фильмов о войне. В это же время на Фонтанной площади - большой кавер-фестиваль «Песни Победы». Там же в 17:00 стартует акция «Песни Победы», в которой примут участие известные жители Пензы.

В 18:50 объявят минуту молчания. Ею завершатся праздничные мероприятия.