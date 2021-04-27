Сетевое издание|18+|Вторник|27 апр 2021|11:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Пензенцам нужен знак перед перекрестком Красной и Тамбовской

Печать

Во вторник, 27 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась инициативная группа пензенцев, обеспокоенных ростом числа аварий на перекрестке улиц Красной и Тамбовской.

Горожане считают, что Госавтоинспекция могла бы облегчить им жизнь, обеспечив безопасность дорожного движения на данном участке.

«Смысл в том, что надо при выезде от новых домов поставить знак «Конец жилой зоны», чтобы выезжающие оттуда автомобили уступали дорогу всем. А сейчас они считают, что это Х-образный перекресток», - написали пензенцы.

Ранее ГИБДД разъясняла сетевому изданию «ПензаИнформ», что перекресток Красной и Тамбовской является нерегулируемым Т-образным.

«Проезжая часть улицы Тамбовской по отношению к проезжей части улицы Красной является главной. Кроме того, к данному перекрестку примыкает выезд от домов № 9а и 11 по ул. Тамбовской. В соответствии с п. 1.2 ПДД РФ данный выезд перекрестком не считается, так как является территорией, непосредственно прилегающей к дороге и не предназначенной для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное)», - уточняли в ГИБДД.

При выезде с прилегающей территории водители должны уступить дорогу другим машинам, велосипедистам и пешеходам.

Чтобы автомобилисты не забывали об этом, горожане и просят установить знак «Конец жилой зоны». Возможно, тогда ДТП на данном участке станет меньше.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Светофор там нужен.

Гость||

И в Заречный заварите ворота.

Гость||

Гость писал(a):

Светофор там нужен.
Лучше три!

Гость||

Господи,дай им знак

Гость||

я писал заявку в ГИБДД еще в 2015м по этому поводу, а воз и ныне там.. скорее всего за это не ГИБДД отвечает, а те, в чьем хозяйстве эта дорога.. ГИБДД за штрафы и не соблюдение, а не за установку знаков..

Гость||

Центр организации дорожного движения.

Гость||

Это не относится к компетенции ГИБДД. Пензаинформ, выясняйте хотя бы, перед тем, как публиковать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте