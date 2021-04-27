Пензенцам нужен знак перед перекрестком Красной и Тамбовской

27.04.2021 | 10:04

Во вторник, 27 апреля, в рубрику «Глас народа» обратилась инициативная группа пензенцев, обеспокоенных ростом числа аварий на перекрестке улиц Красной и Тамбовской.

Горожане считают, что Госавтоинспекция могла бы облегчить им жизнь, обеспечив безопасность дорожного движения на данном участке.

«Смысл в том, что надо при выезде от новых домов поставить знак «Конец жилой зоны», чтобы выезжающие оттуда автомобили уступали дорогу всем. А сейчас они считают, что это Х-образный перекресток», - написали пензенцы.

Ранее ГИБДД разъясняла сетевому изданию «ПензаИнформ», что перекресток Красной и Тамбовской является нерегулируемым Т-образным.

«Проезжая часть улицы Тамбовской по отношению к проезжей части улицы Красной является главной. Кроме того, к данному перекрестку примыкает выезд от домов № 9а и 11 по ул. Тамбовской. В соответствии с п. 1.2 ПДД РФ данный выезд перекрестком не считается, так как является территорией, непосредственно прилегающей к дороге и не предназначенной для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное)», - уточняли в ГИБДД.

При выезде с прилегающей территории водители должны уступить дорогу другим машинам, велосипедистам и пешеходам.

Чтобы автомобилисты не забывали об этом, горожане и просят установить знак «Конец жилой зоны». Возможно, тогда ДТП на данном участке станет меньше.