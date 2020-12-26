26.12.2020 | 14:27

В группе save_life_58 соцсети Instagram появилось видео под названием «Кровавый циркач. Альянс защитников животных». На нем запечатлено издевательство над животными.

«Детишкам весело смотреть представления доброго дяди с его симпатичными зверьками в школах, детских садах на утренниках. Дома этот дядечка - сущий деспот! В своем небольшом деревянном жилище содержит алабая в маленькой клетке, медведя там же, где можно крутиться только вокруг своей оси, волка - в сарае. Лисиц он швыряет о стены, если те ослушаются.

Страдающих в этом месте много - енотики, птицы, собаки, а главное - занесенный в Красную книгу белоголовый сип. И это только те, про кого мы знаем, полная информация покрыта мраком», - пишет автор поста.

На первых кадрах - фото молодого человека с белоголовым сипом. А затем идет собственно видео. Из-за обилия ненормативной лексики звук отключен.

Парень находится в комнате, где стоят клетки с животными, некоторые звери находятся на свободе. У него шаткая походка и заплетающаяся речь. Интерьер - дощатый ободранный пол с рассыпанным кормом и пустыми металлическими мисками, старая мебель, незаправленная кровать с несвежим постельным бельем.

Парень садится перед клеткой, где находится пес, и обхватывает голову руками.

«Мне все по … Ты не поверишь, как меня вообще все за… Что, тебе еды не хватает, …?» - говорит он, обращаясь к животному. Затем встает, приносит мешок с сухим кормом и опрокидывает прямо в клетку. «Ешь! Еды не хватает, …?» - он пинает мешок с остатками корма, а затем таскает животное за шкирку.

Из коридора в комнату прокрадывается черно-бурый лисенок, прижимаясь к полу и сильно хромая, но быстро ретируется обратно. Из другого угла комнаты слышен отчаянный захлебывающийся визг.

«Кому тут еще еды не хватает?» - кричит парень, встает на колени, достает из-под шкафа лисицу и швыряет ее в стену: «Иди, ешь!»

Он снова встает на колени и пытается достать спрятавшуюся под кровать собаку. Та взвизгивает. «У тебя с едой нормально? Не голодаешь? А то вон, …, можно пожрать!». Через некоторое время он выходит из комнаты.

Автор поста утверждает: «Медвежонок от ежедневных побоев и полученных травм ослеп на один глаз и оглох, лисица и енотик погибли от увечий, волка лишили свободы и содержат на полутора квадратных метрах, его психика, возможно, не восстановится никогда, алабаю сложно двигаться, тело принимает форму узкой клетки. Правильное питание и должный уход от «доброго» дядечки этим животным только снится».

Также автор поста утверждает, что обратился в Росприроднадзор, также были направлены обращения в МВД, управление ветеринарии и минлесхоз. Однако прошло три недели, а в жизни животных ничего не изменилось.

«В короткие сроки подготовим для вас образцы необходимых обращений в соответствующие органы. Отправляйте их, помогайте вызволить мучеников из этого ада!» - таким призывом завершает автор свое обращение.