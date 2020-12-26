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Общество

Пензенские улицы чистят от снега более 60 спецмашин

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В ночь на субботу, 26 декабря, и утром городские службы в Пензе мобилизованы на уборку снега.

В ночь на линии дежурили 33 единицы спецтехники МУП «Пензадормост» - комбинированные дорожные машины, тракторы, пескоразбрасыватели. Дороги и тротуары обрабатывались противогололедными материалами, велось прометание пешеходных зон.

С утра на дороги областного центра вышло более 60 единиц техники и 67 рабочих. Они действуют по всем направлениям - обрабатывают и очищают от снега улицы.

«МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» занимается уборкой общественных пространств, районные администрации - лестницами. За содержание внутридворовых территорий отвечают управляющие компании», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Опять врут?

Гость||

Никогда не было и вот опять

Гость||

Еще как врут! Нагло, в глаза всему городу. Все мы утром ехали на работу и видели, что творилось на улицах. Даже путепроводы не были очищены. Власть импотентна! У них встает лишь на распилы и откаты!

Гость||

Балаболы. ГПЗ, Шуист с утра не чищены от слова совсем, ну ладно, там 5 см ждете и т.п., но, даже, не посыпано. Всю соляру частникам из техники продали? Чем больше я сталкиваюсь с этими ребятами из МУП, все больше убеждаюсь, что пора всю эту шарагу разогнать и набрать новых? начиная от руководства и зканачивая водителями, ворующими солярку, выделяемую для чистки улиц.

Гость||

Ехать невозможно по рыхлому снегу. Не видел чтобы чистили в городе. Только от М5 до Гагарина ехали несколько машин.

Гость||

Ну хоть первый раз за зиму работа для них появилась. А то недели 2-3 назад видела как одна машина спецтехники шкрябала обледеневший тротуар, который едва посыпало снежком.

Гость||

снежок - это хорошо) всех с Новым годом!

Гость||

Гость писал(a):

Все мы утром ехали на работу и видели, что творилось на улицах.
Так и не доехали?

Гость||

ГДЕ? ГДЕ? эти 33 единицы техники???? утром на проспекте победы ни одной не было! каша жуткая!

Гость||

Все подконтролем не создавайте панику приедет и к вам трактор ждите.

Гость||

Охренеть,за 1 час с 8 утра до 9 ни одной снегоуборочной машины по Западной и Окружной.БОЛТУНЫ.

Гость||

Дальнее арбеково вообще не чистят !

Гость||

Вам уже никто не верит. Чистят они. Враньё на враньё. ПИ, перестаньте публиковать фейковые новости от жуликов и воров.

Гость||

Энгельса жесть

Гость||

Хватит чистить снег, оставьте на новый год.

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Имя: Гость
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