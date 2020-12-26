Пензенские улицы чистят от снега более 60 спецмашин

26.12.2020 | 10:45

В ночь на субботу, 26 декабря, и утром городские службы в Пензе мобилизованы на уборку снега.

В ночь на линии дежурили 33 единицы спецтехники МУП «Пензадормост» - комбинированные дорожные машины, тракторы, пескоразбрасыватели. Дороги и тротуары обрабатывались противогололедными материалами, велось прометание пешеходных зон.

С утра на дороги областного центра вышло более 60 единиц техники и 67 рабочих. Они действуют по всем направлениям - обрабатывают и очищают от снега улицы.

«МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» занимается уборкой общественных пространств, районные администрации - лестницами. За содержание внутридворовых территорий отвечают управляющие компании», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.