Сетевое издание|18+|Понедельник|21 дек 2020|10:39
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Глас народа | Участницей дорожного движения на Измайловском мосту стала лиса

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В Пензе Измайловским мостом воспользовалась лиса. Кадрами с рыжей гостьей областного центра поделился участник группы penza.seichas в соцсети Instagram.

Лисица попала в объектив камеры водителя. Он запечатлел, как животное, постоянно оглядываясь на движущийся за ней следом автомобиль, петляя, мчится по Измайловскому мосту в сторону микрорайона ГПЗ.

Кадры появились в воскресенье, 20 декабря, а днем ранее подписчик группы поделился снимком рыжей плутовки, бродящей по снегу, представив ее «новым жителем ГПЗ».

По предположениям пензенцев, лисица попала в микрорайон через Измайловский мост.

«Бедная… Она в шоке», «Голодная, жаль ее еще и напугали, ехав за ней, они голодные вот и выходят», - посочувствовали лисе подписчики.

До этого житель областного центра повстречался с зайцем, которого не пугала городская обстановка. Дикий зверек прыгал среди сугробов на территории ПГУ.

Фото, видео instagram.com/penza.seichas.

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Гость||

Бешеная Зареченская, заварить ворота!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

микрорайона КПЗ
Новый район?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Измайловским мостом воспользовалась
Хорошая попытка, но нет. Мост БХУХО, проще говоря, БУХОЙ.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошая попытка, но нет. Мост БХУХО, проще говоря, БУХОЙ.
Нет, Измайловский понятнее всем)

Гость||

Я бы ее ХЛЫСНУЛ!

Гость||

Застроили все, где раньше у животных дом был, вот они и выходят.

Гость||

Это что же за идиот за ней гонялся

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бедная… Она в шоке», «Голодная, жаль ее еще и напугали, ехав за ней, они голодные вот и выходят», - посочувствовали лисе подписчики.
Дебилы она может оказаться бешенной. У нас второй случай кошки на своих хозяев набрасываются, а тут зверек из леса в город уже подозрительно.

Гость||

Гость писал(a):

Нет, Измайловский понятнее всем)
По документам он мост ФУ БХУХО и его таким приняли,недостроенным ,вот когда достроят съезд и въезд ,когда пешеходные дорожки будут сквозными ,тогда и переименуют,а пока это символ воровства бочкарёвских.

Гость||

Не обязательно бешеная.Снега в лесу очень мало и он очень жесткий ,мышкованием заняться нет возможности,а жрать хочется,вот и подалась в город.

Гость||

Не исключено, что бешенство. Но по поведению этой лисы этого сказать нельзя.

Гость||

Гость писал(a):

По документам он мост ФУ БХУХО и его таким приняли,недостроенным ,вот когда достроят съезд и въезд ,когда пешеходные дорожки будут сквозными ,тогда и переименуют,а пока это символ воровства бочкарёвских.
Можешь символы, какие угодно себе придумывать, а мост все называют Измайловским

Гость||

Гость писал(a):

Новый район?

Как и мост УХОХО или БУХЛО.

Гость||

Гость писал(a):

Не исключено, что бешенство. Но по поведению этой лисы этого сказать нельзя.

Чего нельзя? Когда уже кусаться будет поздно батенька. Если она пришла в город и не боится людей то это первый звоночек.

Гость||

Гость писал(a):

Можешь символы, какие угодно себе придумывать, а мост все называют Измайловским

Лично я езжу всегда только по Измайловскому. Нормальное название.

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Имя: Гость
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