21.12.2020 | 09:35

В Пензе Измайловским мостом воспользовалась лиса. Кадрами с рыжей гостьей областного центра поделился участник группы penza.seichas в соцсети Instagram.

Лисица попала в объектив камеры водителя. Он запечатлел, как животное, постоянно оглядываясь на движущийся за ней следом автомобиль, петляя, мчится по Измайловскому мосту в сторону микрорайона ГПЗ.

Кадры появились в воскресенье, 20 декабря, а днем ранее подписчик группы поделился снимком рыжей плутовки, бродящей по снегу, представив ее «новым жителем ГПЗ».

По предположениям пензенцев, лисица попала в микрорайон через Измайловский мост.

«Бедная… Она в шоке», «Голодная, жаль ее еще и напугали, ехав за ней, они голодные вот и выходят», - посочувствовали лисе подписчики.

До этого житель областного центра повстречался с зайцем, которого не пугала городская обстановка. Дикий зверек прыгал среди сугробов на территории ПГУ.

Фото, видео instagram.com/penza.seichas.