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Глас народа | На территории пензенского вуза заметили ушастого «студента»

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Вечером в четверг, 26 ноября, пользователь соцсети «ВКонтакте» поделился интересными кадрами с зайцем, оказавшимся на территории ПГУ.

Ушастый «студент» прыгал по сугробам и спокойно сидел на дорожке поблизости от припаркованной машины.

Хруст снега под ногами оператора зайца не пугал, но слишком сократить дистанцию животное человеку не позволило.

«Главное - как, откуда, зачем и с какой целью?» - задался автор кадров вопросом.

Комментировавшие ролик пользователи предположили, что ушастого гостя заставила появиться приближающаяся сессия: «на пары пришел», «хвосты подтянуть».

«С кафедры биологии убежал?», «Какая прелесть», - написали студенты.

За последние сутки жители Пензенской области неоднократно делились в соцсети «ВКонтакте» кадрами с дикими животными, пришедшими с визитом в город. Так, утром 27 ноября житель Кузнецка сфотографировал лисицу, бегавшую по улице Ленина. Рыжая гостья не бросалась на людей и быстро скрылась из виду.

26 ноября в Кузнецке в объектив камеры автомобилиста попал скачущий во весь опор олень. Автор ролика принял его за косулю, видимо, не заметив рога.

Фото, видео vk.com/sluhi_pgu.

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Гость||

Скорее всего бешенство. Зайцы и лисы ОЧЕНЬ осторожны

Гость||

Может быть, убежал из частного дома. Или из зоопарка.

Имя: Гость
Комментарий:

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