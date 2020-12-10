10.12.2020 | 12:32

Жительница Пензы по имени Ольга предложила издать закон, позволяющий штрафовать нерадивых рекламщиков. Свою идею она высказала под постом губернатора Ивана Белозерцева в «Одноклассниках», где собираются вопросы для прямой линии, которая состоится 12 декабря.

Речь идет о подъездах многоквартирных домов, в которые разносчики листовок ходят как на работу. По мнению женщины, их нужно ограничить в стремлении заклеить рекламой все вокруг.

«Разрешить только раскладывать в почтовые ящики и клеить на рекламные щиты. Я старшая по домам, и ремонт в подъездах делать бесполезно, следом рекламщики клеят на электрощиты, портят побелку, втыкая под кабельканал, обклеивают ящики и т. д. Когда кончится это безобразие? Люди ремонтируют не для того, чтобы уродовали», - высказалась Ольга.

Она подчеркнула, что в борьбе с рекламщиками помогут только реальные штрафы.

«Я думаю, что многие меня поддержат, так как всем надоел этот бардак», - заключила пензячка.