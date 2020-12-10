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Глас народа | Пензячка пожаловалась на уродующих подъезды рекламщиков

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Жительница Пензы по имени Ольга предложила издать закон, позволяющий штрафовать нерадивых рекламщиков. Свою идею она высказала под постом губернатора Ивана Белозерцева в «Одноклассниках», где собираются вопросы для прямой линии, которая состоится 12 декабря.

Речь идет о подъездах многоквартирных домов, в которые разносчики листовок ходят как на работу. По мнению женщины, их нужно ограничить в стремлении заклеить рекламой все вокруг.

«Разрешить только раскладывать в почтовые ящики и клеить на рекламные щиты. Я старшая по домам, и ремонт в подъездах делать бесполезно, следом рекламщики клеят на электрощиты, портят побелку, втыкая под кабельканал, обклеивают ящики и т. д. Когда кончится это безобразие? Люди ремонтируют не для того, чтобы уродовали», - высказалась Ольга.

Она подчеркнула, что в борьбе с рекламщиками помогут только реальные штрафы.

«Я думаю, что многие меня поддержат, так как всем надоел этот бардак», - заключила пензячка.

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Змей Горыныч||

Я считаю, что они все- представители ЛГБТ сообщества :)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

высказалась Ольга
Есть еще здравомыслящие люди в этом городе.

Гость||

В администрацию по этому вопросу обращаться надо.

Гость||

Подъезд - собственность жильцов. Своего согласия на размещение рекламы они не давали. Поймать в подъезде расклейщиков (разносчиков) рекламы и все бумаги, что у него при себе, свернуть в трубочку и засунуть им в жопу. Больше в этом подъезде (доме) они появляться не будут.

Гость||

Гость писал(a):

Поймать в подъезде расклейщиков (разносчиков) рекламы и все бумаги, что у него при себе, свернуть в трубочку и засунуть им в жопу. Больше в этом подъезде (доме) они появляться не будут.
Вот из-за таких как ты в Пензе жить невозможно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.12.2020 13:11|

Гость писал(a):

Поймать в подъезде расклейщиков (разносчиков) рекламы и все бумаги, что у него при себе, свернуть в трубочку и засунуть им в жопу. Больше в этом подъезде (доме) они появляться не будут.

Вот из-за таких как ты в Пензе жить невозможно.

Что так? Уже поймали и засунули?

Гость||

Гость писал(a):

Что так? Уже поймали и засунули?
Иди голову лечи.

Гость||

Гость писал(a):

Вот из-за таких как ты в Пензе жить невозможно.
Одним дырявым прибавилось)))).

Гость||

Гость писал(a):

Одним дырявым прибавилось)))).
Какой же ты убогий.

Гость||

С почином.Гость писал(a):

Одним дырявым прибавилось)))).
Ну,тк с почином.

Гость||

Зачем вы их пускаете в подъезд? Двери не открывайте и все.

Имя: Гость
Комментарий:

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