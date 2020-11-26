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Глас народа | «Проскакал по городу олень»: кузнечане обсуждают редкое животное

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В четверг, 26 ноября, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появилось видео с оленем, бегущим по городской улице.

На кадрах, снятых из салона едущей по дороге машины, видно, что впереди большими прыжками скачет копытное, голова которого увенчана ветвистыми рогами.

«Бегает косуля по городу!» - написал автор видео.

«Рога у самца косули так не растут, это олень, но это большая редкость в нашем регионе», - ответил один из читателей.

Ролик вызвал большой интерес у подписчиков. «У Санты один из оленей убежал», - пошутил один из комментаторов. «Животное напугано, можно было и сбавить скорость. Это не развлечение», - упрекнул водителя другой. А третий написал классический призыв к владельцам потерянных домашних любимцев: «Хозяин, найдись!».

Мысль некоторых участников обсуждения устремилась в гастрономическую сторону, однако их предупредили: «Штраф от 80 до 250 с конфигурацией оружия. За эти деньги можно год из «Иверии» на дом шашлык каждый день заказывать».

Дикие животные нередко появляются на улицах населенных пунктов. В мае 2019 года на улице Терновского в Пензе обнаружили косулю. Через год, в мае 2020-го, еще одна косуля застряла в прутьях школьного забора на улице Пушанина. Животных удалось спасти и выпустить на волю.

В феврале этого года в Кузнецке косуля пришла прямо к зданию администрации. На животе копытного виднелась кровь. Лесную красавицу смогли поймать спасатели. Они оказали ей помощь, отвезли в район Бутурлинки и отпустили в лес.

А вот о случаях, когда европейские или пятнистые олени заходили в города или села, пока ни официальной информации, ни сообщений в соцсетях не появлялось.

видео vk.com/podslushanokuzneck

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А у нас на дорогах очень много оленей.

Гость||

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!!!

Гость||

Я бы ево ХЛЫСНУЛ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!!!
так точно !

Имя: Гость
Комментарий:

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