Зареченцам рассказали, что появится в центральном парке в 2021 году

19.11.2020 | 10:28

В Заречном завершаются работы по обновлению центрального городского парка, запланированные на текущий год.

Уже готово несколько зон отдыха: спортивная, для проведения массовых мероприятий и сквер. У бывшего кафе «Пингвин» появился фонтан (сейчас он законсервирован на зиму). Обустроены три пешеходные зоны, завершается разбивка газонов.

Осталось установить ограждение на спортплощадке и смонтировать 19 декоративных навесов-пергол. 90% работ должны завершиться к 25 декабря.

В следующем году реновация объекта продолжится. На входе в него установят стелу с надписью «Парк «Заречье» и велопарковки, а на месте бывшего открытого бассейна появится фуд-корт с заведениями быстрого питания.

«На бюджетные средства сделают покрытие и подведут инженерные сети. Остальную часть работ возьмут на себя предприниматели», - сообщает портал «Заречье сегодня».