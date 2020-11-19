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Общество

Зареченцам рассказали, что появится в центральном парке в 2021 году

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В Заречном завершаются работы по обновлению центрального городского парка, запланированные на текущий год.

Уже готово несколько зон отдыха: спортивная, для проведения массовых мероприятий и сквер. У бывшего кафе «Пингвин» появился фонтан (сейчас он законсервирован на зиму). Обустроены три пешеходные зоны, завершается разбивка газонов.

Осталось установить ограждение на спортплощадке и смонтировать 19 декоративных навесов-пергол. 90% работ должны завершиться к 25 декабря.

В следующем году реновация объекта продолжится. На входе в него установят стелу с надписью «Парк «Заречье» и велопарковки, а на месте бывшего открытого бассейна появится фуд-корт с заведениями быстрого питания.

«На бюджетные средства сделают покрытие и подведут инженерные сети. Остальную часть работ возьмут на себя предприниматели», - сообщает портал «Заречье сегодня».

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Такой заголовок. Страшно представить, что там появится.

Гость||

Кентавр без ногий

Имя: Гость
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