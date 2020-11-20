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Глас народа | Пензенцы сообщили о текущих по центральным улицам ручьях

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В пятницу, 20 ноября, пензенцы поделились сообщениями в мессенджерах и соцсетях о текущих в центре города ручьях.

«На улице Московской готовят каток», «Течет ручей, бежит ручей. Улица Кирова», «У фонтана потоп», - написали они.

На снимках можно увидеть лужи, растекшиеся по тротуару и проезжей части. На улице Московской незапланированный фонтан бьет из огороженного колодца.

Ранее, днем, пользователи чата водителей в мессенджере Viber рассказали, что улица Бакунина на участке перед улицей Кулакова «плывет и мерзнет».

16 ноября в Пензе произошел порыв трубопровода диаметром 700 мм. Из-за ЧП без холодной воды почти на сутки без ресурса остались пять микрорайонов и несколько домов на улице Терновского.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это прорыв.когда будет яркая победа- всех смоет нахер.

Гость||

Кто-нибудь ответит, когда закончится весь бардель, который творится в городе.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.11.2020 18:28|

Кто-нибудь ответит, когда закончится весь бардель, который творится в городе.

Закончится бордель, многие лишаться работы(((( Это жизнь...

Гость||

Не беспокойте пожалуйста чиновников своими проблемами, достали уже

Гость||

Гость писал(a):

Не беспокойте пожалуйста чиновников своими проблемами, достали уже
Штрафы нужно вводить за то что беспокоят чиновников и отвлекают их от государственных дел

Гость||

это ещё морозов не было...

Гость||

Золотым катком приедет и всё заравняет.

Гость||

Вода чистая,прозрачная. Ну не говно же ,в самом деле.

Имя: Гость
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