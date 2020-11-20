20.11.2020 | 18:07

В пятницу, 20 ноября, пензенцы поделились сообщениями в мессенджерах и соцсетях о текущих в центре города ручьях.

«На улице Московской готовят каток», «Течет ручей, бежит ручей. Улица Кирова», «У фонтана потоп», - написали они.

На снимках можно увидеть лужи, растекшиеся по тротуару и проезжей части. На улице Московской незапланированный фонтан бьет из огороженного колодца.

Ранее, днем, пользователи чата водителей в мессенджере Viber рассказали, что улица Бакунина на участке перед улицей Кулакова «плывет и мерзнет».

16 ноября в Пензе произошел порыв трубопровода диаметром 700 мм. Из-за ЧП без холодной воды почти на сутки без ресурса остались пять микрорайонов и несколько домов на улице Терновского.