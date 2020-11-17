Пензенский «Горводоканал» устраняет аварию на трубопроводе D-700

17.11.2020 | 09:33

Вечером в понедельник, 16 ноября, произошел порыв трубопровода диаметром 700 мм. Для проведения аварийно-восстановительных работ отключено водоснабжение в следующих микрорайонах Пензы и Пензенского района:

- Междуречье;

- Маньчжурия;

- ГПЗ-24;

- Маяк;

- ул. Терновского, 172, 174, 180, 192, 186, 190;

- Спутник.

Аварийная бригада ООО «Горводоканал» в ночь приступила к ликвидации аварийной ситуации, однако в связи с ее высокой сложностью, обусловленной большой глубиной залегания трубопровода и близким расположением линий электропередачи, работы продолжены во вторник, 17 ноября.

Подача водоснабжения будет восстановлена в течение дня, сразу после завершения ремонтных работ.